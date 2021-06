“Solo Pierpaolo ha il permesso di farlo”: Giulia Salemi vuota il sacco

Giulia Salemi ha scelto di venire allo scoperto, rivelando che soltanto Pierpaolo Pretelli ha il permesso di poterlo fare.

Giulia Salemi negli ultimi mesi è apparsa più felice che mai e a confermarlo sono anche i suoi fedeli sostenitori che sui social hanno più volte rivelato che la loro beniamina da quando è fidanzata con Pierpaolo Pretelli ha sfoggiato il suo migliore accessorio. Quale? Il suo sorriso.

I fan impazziscono per loro e non è difficile capirne il motivo visto che Giulia e Pierpaolo sono belli, giovani e soprattutto innamorati. Tant’è che agli utenti della rete nelle scorse ore non è affatto sfuggito la dolce dichiarazione della bella modella di origini persiane che nelle Instagram stories ha confidato che soltanto il suo compagno ha il permesso di poter fare una determinata cosa. Una cosa che per una donna è quasi impossibile da accettare. Curiosi di sapere che cosa?

Giulia Salemi ha fatto una confidenza su Pierpaolo Pretelli e soltanto i suoi fedeli sostenitori sanno quanto contino davvero per lei quelle poche e semplici parole pronunciate sul suo account social.

Giulia Salemi fa una dolce dichiarazione d’amore a Pierpaolo Pretelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, senza troppi giri di parole, ha rivelato al grande pubblico che lui è l’unico che ha il permesso di poterle rovinare il make up con baci e carezze. Certo, a primo impatto questa sembrerebbe essere una frase piuttosto banale, ma i fedeli sostenitori della Salemi sanno bene quanto lei ci tenga al beauty. Tant’è che negli ultimi anni è stata spesso ospite in varie trasmissioni per poter dare consigli sul make up o anche la sua recente esperienza con Salotto Salemi, dove tra chiacchiere e confidenze truccava le sue ospiti.

“L’unico che ha il permesso di scombinarmi il make up“ ha scritto Giulia Salemi, che di recente ha fatto un’altra preziosa confidenza su Pierpaolo. Ma come avrà reagito l’ex velino moro di Striscia La Notizia di fronte a queste dolci parole? Almeno per il momento, pubblicamente, non ha commentato tale dichiarazioni, ma siamo sicuri che nel privato non avrà mancato di dimostrarle tutto l’amore che prova per lei. I due, infatti, anche se distanti, lei vive a Milano e lui a Roma, sono più innamorati e belli che mai.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora una volta hanno dimostrato che il sentimento che li lega è vero e sincero e non dettato da un’eccessiva voglia di visibilità come invece insinuavano alcuni durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.