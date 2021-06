La bellissima Beatrice Valli ha festeggiato pochi giorni fa a Venezia il settimo anniversario d’amore con il suo Marco Fantini. Settanta rose rosse ed un abito bianco, romantico ed elegante, dallo stile francese ma di chi è e quanto costa?

Iniziamo con il dire che di abiti bianchi ne esistono un’infinità, con pizzi, senza maniche, a tubino o in stile gitano e, soprattutto d’estate, sono un must-have quasi obbligatorio per tutte. Beatrice Valli ha così deciso di puntare su un abito bianco, come vuole la tradizione occidentale contemporanea per il matrimonio, in occasione dei sette anni di relazione con Marco Fantini. La modella ed influencer bolognese è madre di Azzurra e di Bianca ma anche di Alessandro, nato dalla sua precedente relazione. Una vita piena i gioia e di stile. Scopriamo di più sul suo abito da sogno.

La scelta dell’abito bianco di Beatrice Valli

Il vestito con maniche a palloncino scelto dall’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è firmato Stella McCartney e costa 1495 euro. Prezzo che per la maggior parte di noi è un po’ altino ma la soluzione per copiarla ovviamente c’è… Tra i brand che realizzano capi simili ci sono Patrizia Pepe (foto sopra) che per 169 euro propone un abito più sbarazzino ma comunque chic con quel colletto da educanda e le ruches sulle spalle (altra tendenza della primavera – estate) e MSGM. L’idea di Massimo Giorgetti in questo caso è molto simile al look di Beatrice e costa 295 euro.

Twinset ha creato l’ennesima collezione super femminile e tra i capi sul sito ufficiale c’è un abito in mussola con sangallo davvero delizioso. Si lega in vita, ha maniche a tre quarti, spalle scoperte e lacci regolabili e si, è corto e perfetto con un sandalo flat. Il prezzo è di 245 euro. L’abito a caftano in tessuto di cotone goffrato con lino di H&M ha un collo alla coreana con apertura a V e la comodo lunghezza al polpaccio. Costa solo 34,99 euro e, come quello della famosa protagonista di oggi, si lega sulla schiena.

Tocco di classe il match rose rosse e scarpe con il tacco. Non c’è altro da aggiungere se non che imitandola si farà di certo un figurone!

Silvia Zanchi