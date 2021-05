Elettra Lamborghini nell’ultima puntata del reality Mediaset è tornata a sfoggiare un outfit coerente con il suo stile da pin-up ed anche per questo è stata promossa nel nostro format “Sorridi o Glissa”. Scopriamo di chi è l’abito scelto, quanto costa e come copiarla.

Nonostante siano in molti ad aver notato un pancino sospetto, la sempre sorridente Elettra Lamborghini ha smentito l’ipotesi gravidanza ed è tornata a far notare l’abito indossato lunedì sera nella diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi. Si tratta di un vestito a fantasia floreale firmato Dolce & Gabbana preso da Cenere boutique (Ceneregb su Instagram). Vediamo i dettagli ed il prezzo così da poterla copiare con stile ma senza impoverirci.

Come copiare l’abito floreale di Elettra Lamborghini ed a cosa abbinarlo

Il tubino su di lei forse non è il taglio più azzeccato visto il corpo “tutto curve” ma il tacco alto rosso, in pelle, che richiama i petali dei fiori è perfetto e nell’insieme risulta vincente. Molto estiva e solare, ha conquistato il pubblico femminile perché ha scelto un look semplice e non troppo scollato. Iniziamo con il dire che il capo degli amati stilisti italiani Dolce & Gabbana ha un prezzo importante: 1550 euro. Per imitare la “Queen” come affettuosamente viene definita dai suoi fan, basta scegliere una firma meno prestigiosa ed un modello adatto al proprio fisico. La prima proposta è quella di Patrizia Pepe.

Il mini abito a fiori è scontato del 26% a 229 euro. Svolli a V, manica a sbuffo e cintura con fiocco, rendono questo capo molto femminile ed adatto ai fisici più diversi.

Cambiano sia i colori che la forma ma nella sostanza quelli di Guess resta un abito floreale da considerare. La gonna drappeggiata ed i ganci con brillantini sui fianchi sono distintivi del brand americano e le ruches sulle maniche sono un must di stagione. Scontato del 35%, costa solo 64,50 euro.

Si sale di livello con il tubino di Ralph Lauren. In jersey con stampa opaca è ottimo per un cocktail o per un brunch in famiglia. Il drappeggio in vita ed il colore bianco di base sapranno valorizzare le donne più slanciate e già abbronzate. Il prezzo è di 159,99 euro.

Al posto dei sandali con laccetti indossati da Elettra, su un abito a stampa floreale sono più d’effetto un paio di raffinati tacchi a spillo, magari in vernice, come quelli nella foto sopra di Identità Calzature. Il costo del modello “Daisy” è di 195 euro.

Se i fiori colorati non vi fanno impazzire si può optare per fantasie più delicate e sobrie ma che siano una tendenza è evidente, dipende da quanto sia importante per voi essere alla moda.

Silvia Zanchi