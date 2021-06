Michele Merlo in gravi condizioni: il comunicato della famiglia e l’ultimo post dell’ex di Amici

Michele Merlo, ex cantante di Amici, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni: il comunicato della famiglia e l’ultimo post sui social.

La famiglia di Michele Merlo, con un comunicato ufficiale riportato da All Music Italia, ha rotto il silenzio sulle condizioni del cantante ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’ultimo post pubblicato da Michele su Instagram risale a tre giorni fa.

Proprio sui social, sono tanti i cantanti che hanno scritto un messaggio per Michele provando a trasmettergli tutta la loro forza. Tra questi, anche Riki Marcuzzo che condivise con Michele l’esperienza nella scuola di Amici dando vita anche a bellissime sfide canore.

L’ultimo post di Michele Merlo e il messaggio di Riki Marcuzzo

La famiglia, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni di Michele Merlo come fa sapere All Music Italia:

“Il cantante Michele Merlo, conosciuto anche con lo pseudonimo Artistico di ‘Mike Bird’, già concorrente di X Factor e Amici di Maria De Filippi, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’Urgenza nella notte tra Giovedì e Venerdì scorso a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una Leucemia Fulminante improvvisa.

A Comunicarlo, attraverso i suoi consulenti, è la Famiglia Merlo”.

Solo tre giorni fa, su Instagram, Michele pubblicava la foto di un tramondo scrivendo: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Sotto quel post, oggi, ci sono tantissimi messaggi per lui. “Forza anima libera”, ha scritto Federico Rossi. “Forza Mike, forza”, è il messaggio di Marcello Sacchetta. A questi si uniscono i messaggi dei fans e degli amici.

Riccardo Marcuzzo, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un post in cui si legge: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.

“Forza Michele”, ha scritto inoltre Ermal Meta su Twitter.

La redazione di Chedonna.it si unisce alle preghiere sperando che le condizioni di Michele possano migliorare il prima possibile.