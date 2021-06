Paola Turani, incinta del primo figlio, presenta il suo bambino ai fans con un video e tutti notano l’incredibile somiglianza con la mamma.

Paola Turani condivide i momenti più belli della sua prima gravidanza sui social. Incinta del primo figlio, frutto del suo amore con il marito Riccardo Serpellini, l’influencer, oltre a pubblicare foto del pancino che cresce, nelle scorse ore, ha deciso di fare un grande regalo ai fans.

Giunta al secondo trimestre, Paola Turani ha potuto finalmente vedere i lineamenti del viso del suo bambino condividendo l’emozionante video sui social. L’influencer, inoltre, sottolinea l’incredibile somiglianza tra l’espressione di suo figlio e la sua.

Paola Turani e l’ecografia del suo bambino: “Ha il mio stesso broncio”

Paola Turani sta vivendo il momento più bello della sua vita. In attesa di un maschietto, l’influencer sta raccontando le proprie emozioni ai fans che la seguono con tanto affetto.

“Quante volte in questi anni mi sono immaginata così, quante volte ho sognato di vedermi con il pancione.. guardo queste foto e ancora non ci credo❤️ Vi dirò di più, nausee e fiato corto ogni volta che faccio delle scale a parte, non mi sono mai sentita così bene con il mio corpo e con me stessa, così “confident”, come in questi mesi! La sensazione più bella e appagante che potessi provare… sono felice? Sì, tanto”, ha ammesso a cuore aperto Paola.



Dopo aver scoperto di aspettare un maschietto, inoltre, la Turani sta contando i giorni che mancano all’appuntamento al buio più importante della sua vita.

“Piccolo Serpellino on board 💙 In questi giorni mi avete scritto messaggi molto carini in merito e anche le mie amiche mi hanno confessato che il maschio sarà tenero e coccolone con la sua mamma… che costruiremo sicuramente un rapporto speciale!🥺 siete d’accordo? Già ci immagino… non vedo l’ora!”, ha aggiunto in un altro post.



LEGGI ANCHE—>Paola Turani diventa mamma: “Quanto ho sognato questo momento”

La Turani ha così pubblicato il video dell’ecografia mostrando i lineamenti del piccolo “Serpellino” come lo chiama lei il quale, a quanto pare, ha ereditato il broncio della mamma.

“Oggi abbiamo visto per la prima volta i lineamenti del piccolo Serpellino anche se non era molto collaborativo e aveva deciso di darci le spalle, il furbetto. Ma qualcosina abbiamo notato, tipo che ha già il broncio della mamma”, ha scritto sui social.