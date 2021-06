Grande Fratello Vip, colpaccio di Signorini: dopo Adriana Volpe, arriva Lei!

Grande Fratello Vip tornerà a settembre con nuovi concorrenti e nuove opinioniste: il colpaccio di Signorini. Dopo Adriana Volpe, arriva lei!.

Il Grande Fratello Vip 2021 tornerà in onda solo a settembre, ma Alfonso Signorini e i suoi autori sono già a lavoro non solo per trovare i nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ma anche gli opinionisti.

Dopo Pupo e Antonella Elia, infatti, nella prossima edizione del padre di tutti i reality, arriveranno due nuove opinioniste. La prima è già stata annunciata anche se manca l’ufficialità. Una delle poltrone da opinionista dovrebbe essere occupata da Adriana Volpe la quale, dopo essere stata una concorrente del GF Vip, commenterà le avventure dei nuovi inquilini vip seguendo la stessa stra di Antonella Elia.

Accanto ad Adriana Volpe ci dovrebbe essere un nome nuovissimo per il reality, ma conosciutissimo dal pubblico.

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip? Scoop di Dagospia

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista, accanto ad Adriana Volpe, ci sarà Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici rumors. Nessuna ufficialità in merito alla presenza della Volpe e della Bruganelli nel ruolo di opinioniste.



Anche intorno ai concorrenti circolano numerose voci. Secondo TvBlog, il cast potrebbe essere formato da almeno venti vip. Un numero che potrebbe aumentare qualora il reality dovesse essere prolungato oltre la metà di dicembre coma accaduto con l’edizione vinta da Tommaso Zorzi che è durata dal 14 settembre 2021 al 1° marzo 2021.

