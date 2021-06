Alessandra Amoroso ha una sorella che non potrebbe assomigliarle di più: stesso sorriso, stessa grinta ed evidentemente stesso folle amore per la vita. Da non crederci? Basta guardare le foto!

La sorella minore di Alessandra Amoroso si chiama Marianna Amoroso e ha appena compiuto 30 anni. A ben guardare però le due sembrano coetanee. Come ci si può confondere? Semplice: le due giovani donne si assomigliano moltissimo!

La sorella che ha “rubato” il sorriso ad Alessandra Amoroso

Marianna Amoroso è la più piccola di casa ed è chiaramente uno spirito libero e originale. Ha una vera passione per l’hair style e cambia colore e pettinatura in continuazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Amoroso (@mariannamoroso)

Se le sorelle Amoroso si assomigliano davvero o è solo un’impressione dettata da qualche fotografia scattata al momento giusto? Giudicate voi, eccole tutte insieme: da sinistra Alessandra, Francesca e Marianna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Amoroso (@mariannamoroso)

Inoltre, con il taglio di capelli “giusto”, Marianna è davvero la fotocopia di Alessandra. Non ci credete? Ecco Marianna con un taglio che Alessandra ha portato spessissimo e con grande successo. Non la si potrebbe scambiare per lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Amoroso (@mariannamoroso)

Alessandra Amoroso però ha anche una sorella maggiore, che si chiama Francesca e ha circa 5 anni più di lei.

Essendo partita un po’ “in vantaggio” rispetto alla sorella minore, Francesca Amoroso si è già sposata. La cerimonia è stata celebrata ne 2014 e in quell’occasione Alessandra ha avuto modo di commuovere tutti gli invitati e di fare un regalo indimenticabile alla sorella, cantando in chiesa l’Ave Maria.

Qualche tempo dopo il matrimonio Francesca è diventata madre di una bambina che Alessandra letteralmente adora.

La bambina si chiama Andrea e secondo la zia sta crescendo con un bellissimo carattere, è spiritosa e divertente. Come mai? Ha preso tutto dalla zia!

Di Francesca non si sa molto altro: soltanto che lavora in qualità di commessa in un negozio di Lecce e che il suo lavoro non le impedisce di essere una madre coi fiocchi.

Alessandra ha dimostrato in più di un’occasione di essere estremamente grata a Francesca per come sta crescendo sua nipote e per tutti i sacrifici che fa per starle vicino. Francesca infatti è stata definita dalla sorella minore “una mamma attenta e premurosa che si dedica ogni giorno a quella meraviglia di nipote che ho”.

A quanto ha rivelato nel corso di più di un’intervista Alessandra Amoroso vorrebbe seguire le orme di Francesca e mettere prima o poi al mondo un bambino.

Per adesso naturalmente si tratta soltanto di un sogno che, secondo la cantante, è condiviso da tutte le donne del mondo. Alessandra però ha spiegato che spera di avere il bambino al momento giusto della sua vita, cioè quando sarà in grado di dedicargli tutto il tempo che gli sarà necessario. “Sono nata in una famiglia radicata, con principi e valori annessi, la classica famiglia del Sud” ha spiegato la Amoroso.