Adriana Volpe, splendida notizia prima dell’estate: l’annuncio che tutti aspettavano!

Grande novità per Adriana Volpe che, dopo aver condotto il programma in onda su Tv8 “Ogni mattina”, è pronta a tuffarsi in una nuova avventura.

Adriana Volpe è pronta a tuffarsi in una nuova avventura professionale. Dopo essere stata una protagonista indiscussa della penultima edizione del Grande Fratello Vip, è approdata a Tv8 come conduttrice del programma “Ogni mattina”. A settembre, tuttavia, per la Volpe dovrebbe iniziare un nuovo capitolo professionale.

Adriana Volpe, dopo essere stata per anni un volto della Rai, dopo l’esperienza a Tv 8, dovrebbe tornare a Mediaset per tornare a lavorare accanto ad Alfonso Signorini sostituendo Antonella Elia.

Adriana Volpe opinionista del Grande Fratello Vip dopo esserne stata concorrente

Adriana Volpe tornerà a Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione 2020 che si è conclusa lo scorso 1° marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi, il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre. Al timone della nuova edizione del padre di tutti i reality show ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini il quale, tuttavia, avrà al proprio fianco due nuove opinionisti.

Antonella Elia, infatti, non sarebbe stata riconfermata mentre Pupo avrebbe già altri impegni. Chi prenderà, dunque, il posto dei due opinionisti? Il primo nome circola già in rete ed è proprio quello di Adriana Volpe la quale, secondo quanto fa sapere TvBlog, dovrebbe essere una delle nuove opinioniste del GF Vip.

Esattamente come Antonella Elia che ha ricoperto il ruolo di opinionista dopo essere stata una concorrente, anche Adriana Volpe è pronta a seguire lo stesso percorso.

Sul nome del secondo opinionista, invece, non si sa ancora nulla. Negli scorsi giorni era spuntano anche il nome di Filippo Bisciglia il quale, tuttavia, ha fatto sapere che non sarà lui uno dei nuovi opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

“Mi conosco e potrei essere molto pericoloso, quindi meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose, avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti: non mi tengo un cecio in bocca, quindi se devo dire una cosa la dico“, avrebbe fatto sapere Bisciglia come riporta Biccy.

Per quanto riguarda il numero dei concorrenti, potrebbero essere 30 i vip a varcare la porta di Cinecittà qualora il reality dovesse essere prolungato oltre la metà di dicembre.