“Gianni ti manca Tina Cipollari?”: Sperti sbotta e svela la verità che cambia tutto

Tina Cipollari è stata la protagonista di una nuova rivelazione di Gianni Sperti dopo la fine di questa stagione di Uomini e Donne.

Tina Cipollari è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Con i suoi modi, spesso irriverenti ma sempre sinceri, sa come tenere alta l’attenzione dei telespettatori e per questo motivo quest’ultimi iniziano a sentire la sua mancanza, visto che la trasmissione al momento è in pausa a causa del periodo estivo e tornerà sul piccolo schermo a partire da settembre.

Gli utenti della rete però sono curiosi se sono gli unici a sentire la mancanza della bionda opinionista o se anche Gianni Sperti, suo fedele compagno di viaggio, prova lo stesso in questi giorni. Per questo motivo, approfittando che l’opinionista ha lasciato un box su Instagram in cui dava la possibilità agli utenti della rete di chiedere qualsiasi cosa sul suo conto, gli hanno posto subito la domanda in questione e lui non si è di certo tirato indietro raccontando tutta la verità.

Gianni Sperti dopo Uomini e Donne sente oppure no la mancanza della sua compagna di viaggio Tina Cipollari? Ecco la sua risposta.

Tina Cipollari: Gianni Sperti la punzecchia dopo la fine di Uomini e Donne

Gianni Sperti ha scelto di rispondere alla curiosità degli utenti della rete, rivelando senza troppi peli sulla lingua se avverte o meno la mancanza della sua compagna di viaggio a Uomini e Donne. La risposta dell’opinionista, è bene precisare, è del tutto ironica. Tant’è che ha divertito il pubblico della rete, che non si aspettava nulla di diverso da lui.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, anticipazione choc: ecco il nuovo tronista. La scelta di Maria De Filippi

Gianni ha replicato affermando che non sente assolutamente la mancanza di Tina Cipollari, che prima della fine di questa stagione del dating show di Maria De Filippi ha condiviso con il pubblico un triste ricordo, in quanto sono passati ancora troppi pochi giorni dall’ultima volta che l’ha vista e deve ancora riprendersi dalle scenate, che il pubblico tanta amo, della sua compagna di viaggio.

Almeno per il momento la risposta dell’irriverente opinionista di canale 5 non è ancora arrivata, ma siamo sicuri che a breve potrebbe arrivare visto che di solito non si è mai tirata indietro di fronte alle frecciatine, sempre amorevoli, da parte delle persone con cui lavora a stretto contatto per la registrazione del programma più amato nel pomeriggio degli italiani. Gianni, preparati. La risposta di Tina potrebbe dunque arrivare a breve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da e (@labimbadellacipollari)

Gianni e Tina a Uomini e Donne sono senza alcun dubbio tra i personaggi più amati da parte del pubblico del piccolo schermo e sicuramente li ritroveremo anche a settembre a commentare le vicende amorose delle dame e i cavalieri più amati della tv.