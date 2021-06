Uomini e Donne, anticipazione choc: ecco il nuovo tronista. La scelta di Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano il nome del nuovo possibile tronista. Lui è un volto noto al pubblico del piccolo schermo.

Uomini e Donne ha da poco concluso la messa in onda di questa stagione, ma la macchina del programma di Maria De Filippi non ha nessuna intenzione di fermarsi. Tant’è che da poco hanno riaperto i provini per selezioni i nuovi volti che andranno a popolare gli studi Elios di Roma a partire da settembre.

Ovviamente in rete non mancano le prime indiscrezioni riguardanti chi potrebbero essere i nuovi tronisti della prossima stagione televisiva, nella speranza che riescano ad appassionare maggiormente il pubblico del piccolo schermo, visto che questa stagione, fatta qualche eccezione, è stata piuttosto deludente.

A fornire una succosa anticipazione su quello che andremo a vedere sul piccolo schermo è stato l’Investigatore social, che ha rivelato in anteprima chi sarà uno dei nuovi tronisti. Curiosi di scoprire il suo nome? Secondo il noto influencer, un posto sarebbe stato dato a Francesco Chiofalo, famoso al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, ma attenzione perché le conferme o smentite non finiscono qui.

Anticipazioni Uomini e Donne, Francesco Chiofalo nuovo tronista: gli indizi

Secondo il noto influencer, Francesco Chiofalo è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La produzione, almeno per il momento, ha preferito non commentare tale indiscrezione, ma pochi istanti dopo sul profilo di lui è comparso uno strano messaggio che sembrerebbe confermare quanto trapelato in rete poco prima.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, clamorosa svolta dopo l’addio e le liti in studio: li hanno beccati così

“Che bella notizia che ho avuto oggi” ha scritto Francesco Chiofalo sul suo profilo Instagram. “Anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima” ha poi proseguito. “Io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! #confermato” ha concluso e in molti hanno visto nelle sue parole la conferma di quanto trapelato in rete poco prima. Anche se, è bene ricordare, che a settembre non inizia soltanto il programma di Maria De Filippi ma anche il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Francesco, dopo la scorsa edizione che ha visto protagonista la sua ex fidanzata, potrebbe entrare anche lui nella casa più spiata d’Italia? Alcuni, invece, sono convinti si tratti di una notizia finta. In quanto Chiofalo non avrebbe potuto mai scrivere un messaggio del genere qualora fosse stato confermato dagli autori.

“È stata un’esperienza entusiasmante” IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Ovviamente per scoprire il tutto non ci resta che attendere il mese di settembre e vedremo se Francesco Chiofalo sarà a Uomini e Donne oppure no.