Tina Cipollari, struggente ricordo prima della fine di Uomini e Donne

Tina Cipollari prima della fine di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno struggente ricordo sul suo profilo Instagram.

Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su canale 5, che oggi purtroppo andrà in onda con il suo ultimo appuntamento di questa stagione per poi ritornare a settembre dopo la consueta pausa estiva.

L’irriverente opinionista, prima della messa in onda di questo imperdibile appuntamento, ha scelto di condividere con un dolce ricordo con il suo compagno di viaggio, non Gianni Sperti, Simone Di Matteo. Simone, oltre ad essere un suo caro amico nella vita di tutti i giorni, è stato anche il suo compagno di viaggio a Pechino Express, dove insieme hanno formato il team de Gli Spostati.

Simone ha voluto ricordare quell’esperienza fatta insieme qualche anno fa e la bionda opinionista l’ha subito ricondivisa sul suo profilo. Segno che anche lei conserva bellissimi ricordi di quei momenti passati insieme in giro per il mondo, pronti a riscoprire civiltà perdute.

Simone Di Matteo spiazza Tina Cipollari: il dolce ricordo del passato

Simone Di Matteo ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto che li ritrae in compagnia di una famiglia colombiane, ricordando quanto sia stata importante quell’esperienza per loro e come li abbia uniti ancora di più. Tina prima di Uomini e Donne, che oggi manderà in onda il suo ultimo appuntamento dell’anno, ha voluto ricondividerlo, mostrando il tutto ai suoi fedeli telespettatori che con affetto oltre che sul piccolo schermo la seguono anche sui social.

“Sono passati 5 anni da quando io e Tina Cipollari siamo partiti alle conquiste delle civiltà perdute” ha scritto Simone sul noto social fotografico. “Siamo stati gli spostati di Pechino Express e lo sei ancora perché spostati si nasce non si diventa” ha poi proseguito. “Questa famiglia colombiana ci ha regalato oggi un ricordo. Un’immagine che voglio condividere con tutti voi e che custodisco nel cuore“ ha poi concluso, facendo breccia nel cuore dell’opinionista di Maria De Filippi, che negli scorsi giorni ha avuto un imprevisto dietro le quinte di Uomini e Donne.

Tina Cipollari prima di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un dolce ricordo legato al passato, ma sicuramente il futuro non deve temere perché durante la prossima stagione dello show sarà più pungente che mai.