“Come fai a stare con quella? É grossa”: ex tronista massacrata dopo Uomini e Donne

Un’ex tronista di Uomini e Donne è stata massacrata dal web per il suo peso. Il suo compagno ha però dato una lezione di vita agli haters.

Uomini e Donne quest’anno ha scelto di rompere gli schemi, non andando a proporre al pubblico del piccolo schermo i classici tronisti, ma portando in tv persone comuni che potremmo incontrare andando a fare la spesa al supermercato o durante una tranquilla passeggiata al parco.

Questo ha comportato un grosso cambiamento all’interno del programma, introducendo anche la prima tronista curvy Samantha Curcio. Samantha, nonostante in un primo momento avesse riscosso un certo successo da parte dei telespettatori, non ha colpito più di tanto deludendo un po’ le loro aspettative. Nonostante ciò ha portato al termine il suo percorso, scegliendo di iniziare una storia d’amore con Alessio Cennicola. I due sono più innamorati che mai. Anche se purtroppo non mancano le critiche. In quanto alcuni odiatori della rete hanno scritto alla Curcio, massacrandola per i suoi chili di troppo. A difenderla però ci ha pensato il suo compagno, che ha dato una lezione di vita agli haters.

Alessio Cennicola da una lezione di vita agli haters di Samantha Curcio dopo Uomini e Donne

Alessio Cennicola ha provato a spiegare agli odiatori della rete che non sono di certo i canoni imposti dalla società a determinare la bellezza o meno di una persona o un suo valore e a tutti quelli che gli chiedono come faccia a stare con lei, lui risponde che Samantha di Uomini e Donne è la più bella del mondo ai suoi occhi.

“Ho voluto pubblicare quel direct che è arrivato a Sam, a me ne sono arrivati tanti altri del tipo ‘Come fai a stare con quella?’, ‘Ma non vedi com’è? è grossa'” ha esordito l’ex corteggiatore, che aveva già fatto un importante gesto dopo la scelta.

“Vorrei dire una cosa: a tutti questi geni che pensano ancora a ste cose. Per me Sam è bella come il sole, è bellissima. È la più bella che esista“ ha poi dichiarato. “Ma voi veramente pensate ad un chilo in più, ad un chilo in meno, a tutte queste ca**ate qua? Basta, basta veramente!” ha poi continuato indignato. “Ma come vi viene di aprire Instagram e insultare le ragazze? Ma lo stesso vale per i ragazzi, non è che cambia” ha poi aggiunto con giusta ragione. “Le persone che magari ci soffrono per questa cosa, perché magari non si vedono belli o hanno delle difficoltà, ma voi lo sapete di quanto siete sfigati?” ha poi chiesto in maniera retorica per poi concludere: “Voglio dire a tutti che sono fortunato ad avere accanto una donna come Samantha“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Ceniccola (@alessioceniccola_)

Alessio Cennicola ha difeso Samantha Curcio dagli haters dopo l’esperienza fatta negli studi di Uomini e Donne, provando a far ragionare chi purtroppo non vede, o non vuole vedere, lontano dal proprio naso.