Emma Marrone torna in concerto: il messaggio più bello arriva da Lui!

Emma Marrone torna in concerto e, in vista del debutto, riceve i messaggi d’amore da una persona importante per lei!

Emma Marrone è tornata finalmente sul palco. In vista dei live all’Arena di Verona del 6 e 7 giugno, ha provato lo spettacolo a Lignano Sabbiadoro. Una grande emozione per la cantante salentina che, prima di salire sul palco tornando a riabbracciare parte del suo pubblico, ha condiviso con i fans le proprie emozioni e i messaggi di sostegno ricevuti da due persone particolarmente importanti per lei.

“Ci siamo quasi. Respira. Non pensare a niente e sii felice. Vai Emma”, ha scritto su Instagram poco prima dell’inizio dello show. A sostenerla durante il suo grande ritorno sul palco anche suoi due grandi amici ovvero Giuliano Sangiorgi e Alessandra Amoroso.

Emma Marrone torna in concerto: i messaggi di Giuliano Sangiorgi e Alessandra Amoroso

Dopo più di un anno di attesa, dopo aver dovuto rimandare la festa per i suoi primi dieci anni di carriera a causa della pandemia, Emma è pronta a ripartire. Prima dello show di Lignano Sabbiadoro, anteprima dei live all’Arena di Verona per i quali non ha nascosto di avere paura, Emma ha ricevuto i messaggi di Giuliano Sangiorgi e Alessandra Amoroso, due tra i suoi più cari amici.

“Spacca tutto stasera, manda via l’inverno”, le ha scritto Giuliano Sangiorgi che, esattamente come tutti i suoi colleghi, non vedeva l’ora di vedere il primo segnale di ripartenza per la musica dal vivo.

“Goditi tutto amica mia. Io sarò lì con te e insieme alle persone che ti amano per vederti brillare”, ha invece scritto la Amoroso. “Ti voglio bene pezzo di cuore”, ha aggiunto Alessandra che ha citato il titolo della canzone che ha cantato con Emma.

Emma, inoltre, ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto da parte dei fans a cui ha deciso di fare un regalo.

“Dal 15 giugno in esclusiva solo su #ITsART ognuno di voi gratuitamente potrà vedere gran parte del mio show all’Arena di Verona in streaming.

Mi sembra doveroso nei confronti di un pubblico che è sempre stato al mio fianco in tutti questi anni“, ha scritto su Instagram.