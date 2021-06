Ignazio Moser piange per il padre: Cecilia Rodriguez fa una confessione inaspettata

Ignazio Moser si è commosso parlando di suo padre all’Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez ha fatto un’importante ammissione.

Ignazio Moser ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, dopo l’esperienza che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, scegliendo di partecipare all’Isola dei Famosi. Quest’esperienza, rispetto a quella del Grande Fratello Vip, che gli ha permesso di trovare l’amore, gli ha permesso di mostrarsi al pubblico del piccolo schermo in una veste del tutto inedita, mostrando le sue fragilità oltre che ai punti di forza.

Durante la semifinale di ieri, infatti, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto con suo padre, il noto sportivo Francesco Moser e non ha potuto fare a meno di commuoversi in diretta. In quanto ha scelto di condividere con il grande pubblico tutti i suoi dubbi in merito al rapporto con lo sportivo. Un rapporto inizialmente complicato, ma che con il passare degli anni è riuscito ad evolversi.

In quel momento Ignazio Moser si è commosso all’Isola dei Famosi e la sorella minore di Belen non ha potuto fare a meno di mostrargli tutto il suo supporto. Anche se da casa.

Cecilia Rodriguez consola Ignazio Moser: “Fieri di te”

Molte sono le insidie sulla strada che porta alla finale, chi riuscirà dopo oltre due mesi a raggiungere l’ambito traguardo?😏 Guarda su Mediaset Infinity la nuova puntata di #Isola!👇https://t.co/brtCzGwT3Z — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 1, 2021

Ignazio Moser, che negli scorsi giorni aveva già parlato del rapporto con suo padre, svelando inediti retroscena, ha ammesso che per molto tempo si è chiesto se suo padre fosse fiero di lui. A rispondere a questo suo dubbio ci ha pensato la sua compagna che da casa ha commentato il tutto.

“Amore mio, siamo tutti fieri di te” ha esordito Cecilia Rodriguez su Instagram. “Tutti noi ti amiamo, ma come si fa a non amarti? “ ha chiesto in maniera retorica prima di lasciarsi andare ad una dolce confessione: “Tu sei l’amore della mia vita“ ha poi concluso, dichiarando ancora una volta pubblicamente il sentimento che prova nei suoi confronti. Sentimento che più volte, durante il corso di questi anni in cui si sono conosciuti, è stato messo in dubbio ma che loro sono riusciti a dimostrare giorno dopo giorno essere leale e sincero.

Sarà forse per questo, oltre che per la sua forza e determinazione, basti ricordare che scelto di mettere da parte la sua vanità per il bene del gruppo, che il pubblico del piccolo schermo ha scelto di premiarlo eleggendolo uno dei finalisti?

Cecilia Rodriguez ha consolato Ignazio Moser, che all’Isola dei Famosi ha scelto di mostrare un altro lato della sua personalità. Personalità che è stata premiata e che forse gli permetterà di arrivare alla vittoria.