Ti capita di avere lo stimolo di dover fare la pipì quando fai sesso? Tranquilla, è normale, capita a molte. Scopri tutto sulle possibili cause e i rimedi che funzionano per gestire il problema.

Vivere l’intimità con il proprio partner, significa anche imparare a conoscere bene il proprio corpo. Sono tanti i segnali che ci lancia. Spetta a noi decodificarli nel modo giusto.

Ci sono tante curiosità sull’intimità di coppia. Si va dai vantaggi di avere un seno piccolo, per alcuni studiosi più sensibile alla stimolazione erotica, alla rara ‘frattura del pene’ durante l’erezione, fino ad arrivare agli orgasmi multipli femminili.

Insomma, quando si parla di sesso, non bisogna mai dare nulla per scontato! Non si finisce mai di imparare e, dalla scienza, arrivano studi davvero sbalorditivi. Alcuni ci fanno persino sorridere. Altri, invece, ci suggeriscono di mettere in discussione alcune abitudini consolidate.

Tra le tante curiosità ce n’è una che riguarda le donne. Sai perché quando fai l’amore ti viene da fare la pipì? Se la risposta è sì, tranquilla, capita a molte. Scopri tutto sulle possibili cause di questo piccolo (e a volte imbarazzante) inconveniente.

Ecco perché hai lo stimolo di fare la pipì quando fai sesso

Alle donne capita spesso di avere la sensazione di dover andare in bagno, per fare la pipì, prima, durante e dopo un rapporto sessuale. Non c’è nulla di strano, anzi. La cosa importante è non reprimere mai lo stimolo. Ecco quali sono le possibili cause. Le riassumiamo di seguito.

Secchezza vaginale – Ma anche la sensibilità a un lubrificante oppure a un preservativo, possono portare ad un’irritazione dell’uretra, con conseguente gonfiore. Ecco perché puoi avvertire lo stimolo di dover fare la pipì.

– Ma anche la sensibilità a un lubrificante oppure a un preservativo, possono portare ad un’irritazione dell’uretra, con conseguente gonfiore. Ecco perché puoi avvertire lo stimolo di dover fare la pipì. Pressione sulla vescica – Dovuta ad una posizione particolare oppure ad una penetrazione un po’ più forte. Anche in questo caso, puoi avere la sensazione di dover scappare in bagno per la pipì!

– Dovuta ad una posizione particolare oppure ad una penetrazione un po’ più forte. Anche in questo caso, puoi avere la sensazione di dover scappare in bagno per la pipì! Debolezza dei muscoli pelvici – Stando alle stime, quasi un quarto delle popolazione mondiale femminile soffre di disturbi al pavimento pelvico. Parliamo dello spazio addominale che contiene i visceri. Tra i sintomi di queste disfunzione ci sono l’incontinenza durante gli sforzi (anche in un rapporto sessuale) e la stitichezza.

Queste sono le cause più comuni. Ma fai attenzione! Avvertire lo stimolo di dover fare la pipì, nel bel mezzo di un rapporto sessuale, potrebbe significare anche che stai per raggiungere l’orgasmo. Quindi, prima di scappare in bagno, prova ad aspettare un po’. Magari la sensazione è solo momentanea e, comunque, non è detto che sia pipì. Potrebbe anche trattarsi del fluido trasparente, tipico dell’eiaculazione femminile.

Per evitare che ti venga un ‘finto stimolo’, sarebbe meglio che tu provassi ad andare in bagno, per fare la pipì, prima di aver un rapporto sessuale. Così facendo, la tua vescica sarebbe svuotata e reggerebbe meglio alle varie pressioni durante l’intimità.

Se lo stimolo di fare la pipì è costante ed è accompagnato da bruciore, allora potresti avere un’infezione alle vie urinarie. Per risolvere il problema, dovresti rivedere la tua dieta, eliminando alcuni cibi. Sarebbe preferibile che indossassi della biancheria intima di cotone, senza fibre sintetiche. Soltanto nei casi più gravi si arriva ai farmaci.

Tirando le somme, non allarmarti subito se a volte ti sembra che ti scappi la pipì mentre fai l’amore. Niente panico, mente lucida. Cerca di analizzare bene lo stimolo e, soprattutto, coinvolgi il tuo partner per gestire al meglio la situazione.