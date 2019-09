7 esperienze sessuali che faresti meglio a non provare

7 esperienze sessuali di cui avrai sentito parlare, dei miti da sfatare. Ecco in quali posti sarebbe meglio non fare l’amore

Nella sfera sessuale, ogni persona è diversa e in base alle proprie preferenze in materia eppure sembrerebbe che alcune pratiche e posizioni siano comunemente associate all’eccitazione e al piacere. Se non siete voi stessi a fare le vostre esperienze, non potete essere certi della veridicità di alcuni miti. In aereo, in ascensore o sotto la doccia … Scopri i 7 luoghi che sembrano particolarmente adatti per fare l’amore, ma che assolutamente non lo sono!

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Coppia & Sessualità CLICCA QUI

Ecco i 7 luoghi più scomodi e meno divertenti per un atto sessuale

Per arrendersi completamente al piacere sessuale, a volte devi correre rischi ed uscire dalla tua zona di comfort. Detto questo, non aspettarti sempre di raggiungere l’orgasmo provando nuove pratiche. In questo articolo ti presentiamo i 7 luoghi più scomodi e meno divertenti per un atto sessuale, sarai sorpreso di scoprire che queste esperienze, spesso associate al nostro inconscio collettivo all’eccitazione e al piacere in realtà sono luoghi sconsigliati.

1. Sulla lavatrice

Stavate facendo dei lavori domestici quando all’improvviso il tuo partner è stato tentato dalla vista della tua lavatrice … Gli uomini sono spesso stimolati da questa pratiche un pò strane e le donne sono sedotte dalle iniziative inaspettate del loro partner. Ma a meno che le dimensioni della lavatrice non siano allo stesso livello del membro dell’uomo, questa posizione sarà molto difficile e scomoda da raggiungere.

2. In una sauna

Se nello spirito collettivo, questo luogo favorisce il piacere, la realtà è abbastanza diversa. In effetti, è tanto pericoloso quanto scomodo fare l’amore in una stanza in cui la temperatura supera i 70 ° C. Fidati i due corpi secerneranno abbastanza sudore con il calore della sauna, non c’è davvero bisogno di aggiungere altro

3. In un camerino

Dopo aver provato quel completino intimo che ti valorizza moltissimo, il tuo compagno ha un improvviso desiderio di saltarti addosso? Trattienilo. I venditori potrebbero scoprirvi e voi potreste incontrare seri problemi legali.

4. Sulla spiaggia

Sulla sabbia calda, sotto un bel sole d’estate, alcuni potrebbero essere tentati dall’idea di fare l’amore all’aperto per rendere più piccante la loro vita sessuale. Tuttavia, sembra che la spiaggia abbia la sua parte di svantaggi. In effetti, è probabile che la miscela di sabbia e cremasolare irriti le parti intime. Inoltre, l’acqua di mare può provocare secchezza della vagina o persino sensazioni di bruciore. Pensaci due volte prima di toglierti la maglietta!

5. In macchina

Questa fantasia ha origine dalla famosa scena d’amore del film cult Titanic. In effetti, questo classico ha avuto il merito di sedurre più di uno. Oggi l’eccitazione ad esso associata è sinonimo di assunzione di rischi. Tuttavia, sembrerebbe che questo posto non favorisca i preliminari e ridurrebbe persino le prestazioni sessuali.

6. In un ascensore

Chi non ha mai sognato di fare l’amore in un ascensore, bloccato tra due piani per preservare una parvenza di intimità? Se provi l’esperienza, ti accorgerai presto che questo posto non è molto spazioso non è assolutamente favorevole al rapporto sessuale. In effetti, non puoi abbandonarti ai piaceri carnali senza provare un certo disagio nei tuoi movimenti e una mancanza di libertà. Inoltre, ricorda che la maggior parte degli ascensori ha telecamere di sorveglianza.

7. Nel bosco

Vuoi avvicinarti alla natura e goderti una pratica sessuale in un luogo selvaggio favorevole alle emozioni? Attenzione! Le piccole erbe potrebbero graffiarti e impedirti di lasciarti andare al piacere dell’amore. Inoltre, i seguaci del corpo nudo, ovvero zanzare, mosche e formiche, potrebbero incolparti per non averli invitati a condividere questo momento intimo ed auto invitarsi.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI