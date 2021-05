Dayane Mello: dopo il lutto ecco come e con chi è stata beccata

Dayane Mello è stata colpita da un altro grave lutto nella sua vita. A consolarla però ci pensa lei: la sua unica e sola amica speciale.

Dayane Mello in questi giorni è stata colta da un terribile lutto. Dopo la scomparsa di suo fratello Lucas, evento accaduto quando lei era ancora nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, la bella modella brasiliana ha dovuto purtroppo fare i conti con la morte di sua madre.

Le due, non è di certo un mistero, non avevano un rapporto idilliaco, ma Dayane sembrava intenzionata a voler andare fino in fondo e provare a recuperare il tempo e gli anno che hanno trascorso divise. Purtroppo il destino non glielo ha permesso, strappandole via un altro pezzo del suo cuore.

Fortunatamente però Dayane è circondata da numerose persone che le vogliono bene e nelle scorse ore è stata beccata con qualcuno di speciale che fa parte della sua vita. Di chi stiamo parlando? Di Rosalinda Cannavò! Le due, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, sembravano essersi divise ma ora sono di nuovo tornate insieme.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello di nuovo insieme: “Sei sempre con me”

Dayane Mello ha pubblicato alcune stories che la ritraggono in compagnia di Rosalinda Cannavò, annunciando al suo fedele pubblico che ogni incomprensione creatosi all’interno del GF Vip è ormai superata e insieme sono pronte a lavorare di nuovo insieme.

“Le ho raccontato il mio progetto, è stata la prima ad abbracciare le mie idee, è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non potevo avere una persona migliore per stare con me in questo momento di vittoria e successo” ha esordito la Mello sul suo profilo Instagram. “La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo dire cose infinite, perché non abbiamo bisogno di etichette, qui c’era sempre complicità, l’una era sempre il sostegno dell’altra” ha poi proseguito.

“Nella stanza degli interrogatori, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre” ha poi concluso. “Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità e scambio. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo” ha aggiunto.

Ovviamente, di fronte a tali parole, non poteva di certo mancare la replica della fidanzata di Andrea Zenga, che ha confermato e sottolineato quanto sia forte il sentimento che le unisce e che nemmeno le dinamiche del gioco sono state in grado di allontanarle.

“È tutto racchiuso in una foto ma molto più nelle cose che ci diciamo in privato !” ha scritto Adua Del Vesco. “Ti voglio un bene dell’anima amica mia !” ha aggiunto. “Non permettiamo a nessuno di dividerci (nemmeno a noi stesse 😂), perché ci siamo date tanto nel corso di sei mesi, comprese litigate (chi non ne ha), ma quello era un gioco e nella vita voglio esserci per te 😘”.

Dayane e Rosalinda sono di nuovo insieme dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, facendo sognare ancora una volta i loro fedeli sostenitori.