Oggi più che di un capo o di uno stile parleremo di un “mood”. Parleremo di ottimismo insieme alla nuova campagna pubblicitaria di Zalando e del loro nuovo hashtag che sta già facendo tendenza #ActivistsofOptimism!

È oramai passato più di un anno da quando le vite di tutto il mondo sono state travolte e stravolte dallo scoppio della pandemia. Questa ha costretto l’umanità intera a rivedere completamente il proprio stile di vita, e in qualche modo anche il loro posto nel mondo. Sono cambiate le nostre prospettive future e tutto è entrato in discussione.

Questo turbinio di cambiamenti, instabilità e insicurezza nei confronti del futuro, ha portato il mondo della moda a chiedersi quali siano le necessità dell’uomo (in senso generico) del 2021, provando a compensare alcune di queste insicurezze con dei trend e dei nuovi stili.

A quel punto abbiamo visto il nostro armadio colmarsi di tute a tinta unita, pigiami di tutti i tipi e fantasie. E quando la vita ha iniziato a riprendere il suo normale corso, la primavera è scoppiata e insieme ad essa la moda, portando con se tutti i colori possibili e immaginabili.

Ciò che si evince è quindi la volontà di riprendere a vivere, in sicurezza, normalità e stabilità. C’è voglia di sorridere alla vita e di affrontarla con un po’ di leggerezza!

Intorno a questo argomento ruota la guida di stile di oggi di CheDonna, che più che uno stile è un “mood di vita”. Parliamo di ottimismo, e lo facciamo insieme alla nuova campagna pubblicitaria di Zalando #ActivistsofOptimism, letteralmente “gli attivisti dell’ottimismo”.

Ovviamente, noi che siamo delle fashion victim per eccellenza, proveremo a capire come poter rispecchiare questo mood con l’abbigliamento, perché con la moda si può comunicare molto di più di ciò che si pensa.

E allora partiamo con una carica di ottimismo insieme a Zalando, alla sua nuova campagna pubblicitaria e a questa guida di stile di CheDonna!

#ActivistsofOptimism! Gli attivisti dell’ottimismo nella nuova campagna pubblicitaria di Zalando. Per un estate all’insegna della moda, dell’ottimismo e del sorriso!

Entriamo per un secondo nello specifico di questa campagna: cosa vuole comunicare Zalando? Nel loro sito ufficiale riportano queste parole: “Creatori di ottimismo. Accogli l’estate con un sorriso. Celebriamo le persone che sostengono l’ottimismo e credono nel vero potere di un sorriso”.

E chi sono questi creatori di ottimismo? Sono influencer, artisti, ballerini, modelle, in generale personalità che si sono contraddistinte, soprattutto sui social, per aver lottato e comunicato ai follower un messaggio positivo, di cambiamento e di ottimismo.

Ad esempio Juliette Marsault, artista e attivista per i diritti delle donne e delle comunità LGBTQIA+. E lei, per Zalando, indossa un abito lungo sui toni del rosa con dei fiori ricamati in una tonalità di rosa più chiara, del brand Selected Femme, in vendita su Zalando, prezzo € 129,99. Il tutto chiuso da una sneakers sportiva della Nike, prezzo € 134,99. Il vestito floreale è un modo per affrontare la primavera, e anche l’estate, con leggerezza e spensieratezza. Le sneakers ci donano stabilità e comodità, ma anche forza per sostenere le giornate più impegnative.

Altre ambasciatrici di ottimismo per la collezione di Zalando sono le gemelle ballerine Sasha e Lala Lalyahaicha, che hanno fatto appassionare i loro follower con i loro balletti sincronizzati e gli abiti coordinati. Per Zalando indossano degli abiti lunghi del brend Hosbjerg, con varie tonalità di azzurro in fantasia mista tra il tie-dye e l’optical, che riprende una delle fantasie più trendy degli anni ’70. Prezzo € 149,99. Anche per loro il look viene chiuso da una sneakers, in questo caso le Salomon, prezzo € 174,99.

Chiaramente questi sono gli abiti che sono stati scelti nello specifico per la campagna pubblicitaria, ma Zalando stesso offre delle possibilità diverse a prezzi più accessibili!

Il senso di questa guida di stile è quella di mostrare come piattaforme di vendita digitale importanti come Zalando abbiano compreso la necessità di noi tutti di mostrare positività e ottimismo attraverso le mode. Diciamolo, ci siamo un po’ stancate di colori tenui e tinte monocromatiche. Vogliamo colori, fantasie, sorrisi e spensieratezza! E Zalando ci sta concedendo tutto ciò!

Si conclude qui la guida di stile di CheDonna alle prese con l’ottimismo insieme alla nuova campagna pubblicitaria di Zalando.

Create il vostro outfit, coloratevi e emanate positività e leggerezza a chi vi sta intorno. Così creerete una catena di positività e gioia, tutto solo con il vostro outfit!

Questa è la vera forza della moda!

Emanuela Cappelli