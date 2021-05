La paura del silenzio spesso non è consapevole, ma i suoi sintomi sono numerosi e soprattutto estremamente diffusi. Ecco cosa dice di noi e come possiamo superarla.

Se si chiedesse a un certo numero di persone quali sono le loro più grandi paure, quasi sicuramente la paura del silenzio non sarebbe tra le risposte più comuni. Al contrario, la paura del silenzio è qualcosa di cui spesso non siamo consapevoli e di cui possiamo soltanto intuire la presenza attraverso comportamenti inconsci che mettiamo in atto ogni giorno.

I sintomi della paura del silenzio

Anche se la paura del silenzio può sembrare una paura difficile da individuare e da definire, in realtà le persone che non sono a proprio agio in un ambiente silenzioso si comportano più o meno tutte allo stesso modo e hanno tutte gli stessi bisogni e gli stessi obiettivi.

Lo scopo inconscio condiviso da tutti coloro che hanno paura del silenzio è quello di rimanere il meno possibile in un ambiente privo di suoni o di rumori.

Per questo motivo tra i sintomi più comuni ci sono:

Tenere costantemente accesa la TV o la radio

Ascoltare musica o podcast quando svolgono attività noiose e che non producono suono (stirare, riordinare, compilare documenti)

e che non producono suono (stirare, riordinare, compilare documenti) Aver bisogno di interrompere qualsiasi momento di silenzio, anche breve, che si verifichi durante una conversazione. Per farlo pronunciare esclamazioni, fare colpi di tosse oppure cominciare un discorso a caso

anche breve, che si verifichi durante una conversazione. Per farlo pronunciare esclamazioni, fare colpi di tosse oppure cominciare un discorso a caso Fare chiamate telefoniche o addirittura videochiamate quando si deve camminare a piedi per un lungo tratto

quando si deve camminare a piedi per un lungo tratto Addormentarsi con la televisione accesa o riuscire ad addormentarsi solo ascoltando musica

o riuscire ad addormentarsi solo ascoltando musica Diventare dipendenti da rumori bianchi (i classici “rumori di fondo”) come quello di un aspirapolvere o di un phon. Su Youtube è addirittura possibile ascoltare ore e ore di rumori bianchi registrati e montati in maniera da coprire lunghissimi intervalli di tempo

Naturalmente tutti abbiamo deciso, almeno una volta nella vita, di ascoltare musica mentre svolgiamo attività ripetitive o abbiamo telefonato a un amico mentre facevamo un lungo percorso a piedi per avere un po’ di compagnia: se questi possono essere classificati come comportamenti episodici non si può parlare di una vera e propria paura del silenzio.

Il problema sorge nel momento in cui la mancanza di rumori ambientali o del suono di una voce crei un vero e proprio malessere psicologico a una persona, costringendola a “riempire” il vuoto sonoro con un qualsiasi escamotage.

Non riuscire ad addormentarsi senza il suono di una voce o di un rumore bianco è un chiaro esempio di paura del silenzio, soprattutto se non è un comportamento limitato in un breve arco di tempo ma caratterizza tutta la vita di una persona.

Perché abbiamo paura del silenzio?

I motivi per cui una persona non si sente a proprio agio in un ambiente silenzioso sono tutti riconducibili alla paura dell’introspezione.

Quando siamo immersi nel silenzio totale o quasi totale, infatti, siamo soli con i nostri pensieri e siamo costretti, volenti o nolenti, a fare i conti con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni.

Si può dire quindi che tutti gli stratagemmi utilizzati da coloro che non sopportano di rimanere troppo a lungo in un ambiente silenzioso servano principalmente a non sentire i propri pensieri e, di conseguenza, il proprio malessere personale.

Le persone che non amano il silenzio non sono davvero in pace con se stesse e temono l’affiorare di pensieri spiacevoli e incontrollati nei momenti in cui la guardia si abbassa e la mente comincia a vagare formulando pensieri automatici.

Come si può intuire facilmente, per superare la paura del silenzio in realtà bisogna riuscire a indagare profondamente la propria psiche e capire cosa ci spaventa, quali situazioni irrisolte ci tormentano.

La terapia psicologica può essere fondamentale per cominciare e portare avanti questa analisi nella maniera più fruttuosa possibile, poiché un professionista sarà in grado di fare le domande giuste per aiutare il paziente a mettere a fuoco i propri problemi.

In genere si tende a sottovalutare la gravità di problematiche come questa ma si tratta di un grave errore. Bisogna sempre tener presente, infatti, che ignorare a lungo i segnali che il nostro inconscio ci invia è sempre una pessima idea, poiché a lungo andare i problemi potrebbero diventare più gravi, quindi necessariamente più difficili da risolvere come attacchi di panico e d’ansia.