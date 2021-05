Che fine ha fatto Megan Montaner? Com’è e cosa fa oggi Pepa de Il Segreto

Megan Montaner è un’attrice spagnola, famosa per aver interpretato Pepa ne “Il Segreto”, molto presente anche sui social. Cosa fa oggi.

Megan Montaner, attrice nota per aver interpretato la fascinosa e tenace Pepa ne “Il Segreto”, è un’interprete versatile ma anche una madre premurosa e una compagna attenta. La donna, infatti, ha mostrato una veste inedita di sé stessa (forse un po’ più privata) durante la quarantena: nei giorni di lockdown l’attrice spagnola ha intensificato il proprio rapporto con i fan tramite i social network mostrando un pezzetto di sé stessa e della propria quotidianità che include anche il figlio Kael e il compagno Gorka. Famiglia unita e solida, ma soprattutto piena di peculiarità. L’attrice, in particolare, mostra di avere tanti hobby: dalla pittura allo Yoga, che coltiva con passione e meticolosità.

Inoltre, applica tutto questo all’istinto materno: il piccolo Kael, infatti, ha metabolizzato la quarantena anche grazie agli espedienti di mamma Megan che – tra le altre cose – le ha organizzato una festa di compleanno importante seppur in maniera contenuta e con pochi mezzi.

Leggi anche – Il Parka originale, l’impermeabile dallo stile inconfondibile

Megan Montaner, attrice di talento ma anche “mamma sprint”

Palloncini e supereroi, con tanto di costume, e una torta speciale: non serve altro, se non l’ingegno, per rendere ogni cosa speciale e unica. L’amore farà il resto. È proprio questa la “morale” di una storia non da soap ma di vita, dove il set cambia giorno dopo giorno e c’è sempre tempo per sorprendersi ed emozionarsi.

Le testimonianze social non hanno fatto altro che rendere più vera la Montaner agli occhi dei fan che ora la identificano come una “mamma sprint” e una donna speciale perché riesce a conciliare vita privata e lavoro con tanta tenacia e risultati incredibili in ciascun ambito. L’appuntamento è ai prossimi progetti: in attesa di vederla sul set, i follower possono sbirciare il profilo ufficiale Instagram. Lo fanno già in oltre 400 mila.