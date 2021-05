Ecco il metodo per avere capelli più lunghi in una settimana. Il risultato finale ti lascerà di stucco. Scopri subito di più!

Avere capelli sani, robusti e lucenti è l’ambizione di quasi tutte le donne. Un’alimentazione sana ed equilibrata gioca un ruolo chiave. Ma anche l’utilizzo dei prodotti giusti ha il suo peso. Shampoo, balsamo e maschera si scelgono in base al tipo di capelli. Ciò che va bene per me, non è detto che funzioni sui capelli di un’altra. Ecco perché bisogna evitare di acquistare prodotti, fidandosi soltanto del passaparola.

Quasi tutte diamo tante attenzioni ai capelli. Spesso seguiamo dei trattamenti d’urto, per migliorarne la qualità in poco tempo. Il risultato più difficile da raggiungere è la lunghezza: non sempre i capelli crescono bene e in fretta. In parte è questione di genetica, ma incidono anche le cattive abitudini alimentari.

Con un po’ di costanza e piccoli accorgimenti, puoi fare miracoli per i tuoi capelli. Scopri subito come averli più lunghi in una sola settimana, con una buona hair routine!

Capelli più lunghi in una settimana con questo metodo

Se noti che i tuoi capelli non crescono subito oppure ti sei pentita di un taglio troppo corto, niente panico. C’è un metodo semplice ed efficace per guadagnare centimetri in poco tempo. Consiste in una serie di step da seguire, che prevedono l’utilizzo di prodotti specifici e buone pratiche per il lavaggio. Scopri subito di più.

Massaggia bene il cuoio capelluto. Serve a stimolare la circolazione sanguigna. Usa dell’olio caldo (ma non troppo) di jojoba, d’oliva, d’argan oppure di cocco. Applicalo sulla cute massaggiando delicatamente con le dita. Lascialo agire per 15-20 minuti. Fatto questo, fai scorrere l’olio su tutta la lunghezza dei capelli e lascialo in posa per mezz’ora. Concludi poi con lo shampoo per rimuovere ogni residuo.

Serve a stimolare la circolazione sanguigna. Usa dell’olio caldo (ma non troppo) di jojoba, d’oliva, d’argan oppure di cocco. Applicalo sulla cute massaggiando delicatamente con le dita. Lascialo agire per 15-20 minuti. Fatto questo, fai scorrere l’olio su tutta la lunghezza dei capelli e lascialo in posa per mezz’ora. Concludi poi con lo shampoo per rimuovere ogni residuo. Usa la maschera 1-2 volte a settimana. Spesso saltiamo la sua applicazione, sbagliando. In commercio ci sono maschere per tutti i tipi di capelli. Ma puoi prepararle anche a casa, con ricette facili. Per esempio, se i tuoi capelli sono secchi, puoi provare quella a base di olio d’oliva (3 cucchiai) e miele (2 cucchiai). Amalgama bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso. Applicalo sui capelli e lascialo in posa per 10-12 minuti. Il risultato ti stupirà!

Spesso saltiamo la sua applicazione, sbagliando. In commercio ci sono maschere per tutti i tipi di capelli. Ma puoi prepararle anche a casa, con ricette facili. Per esempio, se i tuoi capelli sono secchi, puoi provare quella a base di olio d’oliva (3 cucchiai) e miele (2 cucchiai). Amalgama bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso. Applicalo sui capelli e lascialo in posa per 10-12 minuti. Il risultato ti stupirà! Fai lo shampoo 2 volte a settimana. Se ti accorgi che i tuoi capelli non crescono abbastanza, è utile diminuire i lavaggi. In questo modo il cuoio capelluto non si seccherà troppo e il sebo potrà nutrire e rigenerare la chioma. Ovviamente, se hai capelli grassi, puoi fare lo shampoo anche tre volte a settimana.

LEGGI ANCHE –> Trecce: le acconciature top 5 da provare per tenere in ordine i capelli lunghi

Non strizzare troppo i capelli nell’asciugamano. Potrebbero spezzarsi. Meglio tamponare delicatamente, magari usando dei fogli di carta assorbente. Se comunque non riesci a fare a meno di avvolgerli nell’asciugamano, almeno usane uno sottile, magari in microfibra.

Potrebbero spezzarsi. Meglio tamponare delicatamente, magari usando dei fogli di carta assorbente. Se comunque non riesci a fare a meno di avvolgerli nell’asciugamano, almeno usane uno sottile, magari in microfibra. Non usare mai il phon troppo caldo. E’ una buona abitudine. Inoltre, riduci al minimo l’uso degli strumenti a caldo, per fare acconciature lisce o ricce.

E’ una buona abitudine. Inoltre, riduci al minimo l’uso degli strumenti a caldo, per fare acconciature lisce o ricce. Taglia i capelli con regolarità. Seguendo le indicazioni del tuo hair stylist, cerca di agevolare la ricrescita con dei tagli periodici. Sembrerà un controsenso ma è così. I capelli, per crescere più velocemente, devono essere tagliati spesso.

Seguendo queste regole, arriverai al punto che avrai capelli più lunghi in una settimana. Un risultato che, ovviamente, devi costruire nel medio-lungo periodo. Ora, però, sai come fare!