Maschere per capelli fai da te | 5 ricette per 5 tipologie...

Scopri 5 maschere per capelli fai da te, una per ogni tipologia di chioma e perfette per rispondere quindi a diverse esigenze.

Bellezza fai da te, un vero e proprio universo ricco di opportunità di ogni genere.

Con ingredienti che tutte possediamo tra frigorifero e dispensa è infatti possibile prenderci cura del nostro aspetto a 360 gradi. Maschere viso, saponi corpo e viso, impacchi capelli e chi più ne ha più ne metta: il fai da te non conosce confini e può anche dare dei buoni risultati.

Ci teniamo ancora na volta a ricordare infatti che i trattamenti fai da te non sono certo paragonabili ai prodotti acquistabili in negozio o on line: sono un plus, qualcosa di diverso da provare per avere quel qualcosa in più.

Con tale presupposto, iniziamo a parlare oggi di maschere capelli fai da te, ricette da preparare a casa per aiutare la nostra chioma.

Ne abbiamo ben 5 da proporvi.

5 maschere per capelli fai da te

Dall’olio d’oliva al miele, passando per yogurt e svariati tipi di frutta: tanti sono gli ingredienti che Madre Natura ci ha messo a disposizione per prenderci cura in modo naturale, economico e anche divertente dei nostri capelli.

Proprio come quando si parla di pelle, però, anche i capelli non sono certo tutti uguali: ecco perché per ogni possibile tipologia abbiamo selezionato una maschera studiata appositamente.

Scopriamo allora cinque maschere capelli fai da te, naturali e specifiche per diverse problematiche.

Capelli secchi – Olio di oliva + Miele

Se i vostri capelli sono veramente disidratati puntate su ingredienti rigeneranti, emollienti ed idratanti.

Basterà mescolare 3 cucchiai di olio di oliva con 2 cucchiai di miele, applicando la maschera dalle radici fino alle punte e massaggiando delicatamente la zona del cuoio capelluto.

Dopo 20 minuti di posa passate al vostro normale shampoo.

Capelli grassi – Bicarbonato + aloe vera + limone

Se i vostri capelli appaiono opachi, unti e si sporcano facilmente occorrerà regolarizzare la produzione del sebo, purificando la chioma delicatamente.

Il bicarbonato di sodio aiuterà a eliminare eventuale forfora e prurito, oltre a regolarizzare il sebo, mentre il limone si rivelerà un ottimo sgrassante. In fine l’aloe vera, nota per le proprietà emollienti, antisettiche, decongestionanti e antinfiammatorie, concluderà a meraviglia la vostra maschera.

Le dosi sono:

succo di un limone

1 cucchiaio di gel d’aloe vera

2 cucchiai di bicarbonato

acqua calda q.b.

Lasciate raffreddare prima di applicare su tutti i capelli, radici, lunghezze e punte. Anche qui 20 minuti di posa prima del normale lavaggio.

Capelli fragili – Banana + olio d’oliva + mandorle dolci + miele

Sono capelli molto fini tendono a seccarsi e spezzarsi facilmente. Necessitano quindi di idratazione forza e volume che proveremo a regalargli grazie a un mix ben ponderato:

1 banana schiacciata

2 cucchiai di olio di oliva

1 cucchiaio di mandorle dolci

2 cucchiai di miele.

Anche qui lasciate in posa 20 minuti prima di risciacquare e procedere al normale lavaggio.

Capelli tinti – Birra + Aloe vera + Olio d’oliva

Si tratta di capelli stressati, necessitanti di qualche attenzione extra per combattere secchezza e opacità.

Per realizzare tutto ciò ci affideremo a un ingrediente particolare come la birra, ideale per riparare e soprattutto per dare lucentezza ai capelli danneggiati. Vediamo nel dettaglio gli ingredienti:

Mezzo bicchiere di birra

Due foglie di aloe vera

Un cucchiaio di olio d’oliva

Applicatela il composto ottenuto sui capelli attraverso un delicato massaggio di 15 minuti dalla radice fino alle punte, poi sciacquate con dell’acqua tiepida.

Capelli crespi – Avocado + Olio di Cocco + Yogurt + Miele

Sono capelli che tendono ad essere elettrici e difficili da pettinare, oltre a risultare opachi, spenti e disidratati.

Quello che vi proponiamo è un vero e proprio trattamento d’urto, una scorpacciata di nutrimento che unisce l’azione idratante ed emolliente degli oli vegetali a quella nutriente di avocado e yogurt. Le dosi sono:

polpa di un avocado maturo

un vasetto di yogurt bianco intero

3 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di miele

Ricette come queste ne esistono naturalmente svariate, a voi il compito di sperimentarle e scegliere poi quella che più riterrete idonea nel rendere i vostri capelli belli, luminosi e, soprattutto, sani.

Da quale inizierete?