Finalmente il bambino che stavate tutti aspettando è nato. Evviva! Hai solo un dubbio: cosa regalare ad una mamma che ha appena partorito?

Inutile dire che la nascita di un bambino è un evento sempre lieto e pieno di gioia. Non deve essere per forza il figlio di un tuo parente o di un tuo amico strettissimo per sapere che il suo arrivo ha portato una vera e propria ondata di felicità nelle vite di chi lo circonda.

Bene, la felicità è un conto ma poi bisogna anche confrontarsi con la realtà. Ora, restrizioni da Covid-19 permettendo, puoi andare finalmente a trovare il pupo ed i neogenitori.

Sei emozionatissima ma hai un grande dubbio da risolvere: che cosa puoi portare in dono?

Non preoccuparti, ti diamo una mano noi: ecco i regali migliori per i neogenitori!

Cosa regalare ad una mamma che ha appena partorito: la lista dei regali utili

Finalmente il bambino è nato: poco importa (più o meno, ovviamente) che si tratti di tuo nipote, tuo cugino od il figlio di una coppia di amici.

Una nuova vita è venuta al mondo ed è il momento di festeggiare tutti insieme (sempre a due metri di distanza).

Ora che i neogenitori sono tornati a casa e che sono passati un paio di giorni, hai ricevuto finalmente un invito per andare a trovarli.

Sei felicissima ed emozionata e non vedi l’ora di presentarti a casa loro! Stai già per prendere una bottiglia di champagne per festeggiare l’avvenimento quando ti rendi conto che… la neo mamma di certo non può bere.

Argh! Cosa si porta in dono ad una mamma che ha appena partorito? Non preoccuparti, ci siamo passati veramente tutti.

Nessun regalo ti sembra adeguato e tutti quelli a cui pensi, per un motivo o per un altro, non vanno bene.

Non preoccuparti, ci siamo noi pronti a darti una mano. Ecco una lista di regali utili e non convenzionali che potresti prendere in considerazione per i neogenitori.

La lista dei regali utili per i neogenitori

Queste idee, ovviamente, sono solo generiche ma rappresentano un ottimo spunto di riflessione. Dopotutto noi non conosciamo perfettamente la coppia che stai andando a trovare mentre invece tu… sì!

Considera che in rapporti siete e come vi trovate tra di voi; valuta quali sono i loro caratteri e le loro predisposizioni e ricordati che diventare genitori è un momento stressante.

Meglio evitare di sbagliare (facendo una domanda in più) che presentarsi con un regalo sbagliato e rischiare di offendere qualcuno!

Parti da queste idee e vedi se trovi qualcosa di utile:

non aver paura a chiedere : il primo consiglio per un regalo è proprio questo. Chiedi ! Non imbarazzarti e non vergognarti : chiedere ai neogenitori di che cosa hanno bisogno è un ottimo modo per dimostrare vicinanza senza commettere errori. Puoi dire che hai pensato di fare loro un regalino ma che non sai assolutamente cosa portare senza metterli in difficoltà: perché non chiedere direttamente a loro cosa preferiscono?

: il primo consiglio per un regalo è proprio questo. ! Non e non : chiedere ai neogenitori di che cosa hanno bisogno è un per senza commettere errori. Puoi dire che hai pensato di fare loro un regalino ma che non sai assolutamente senza metterli in difficoltà: perché non a cosa preferiscono? tempo libero : un regalo molto utile e tragicamente sottovalutato è quello del tempo libero. Come si fa a regalare tempo libero a qualcuno? Ma semplicemente proponendosi per aiutare ! “Che ne dici di andare a fare la spesa insieme?”, “Posso tenere il bambino intanto che tu fai un riposino?” sono due ottimi esempi con i quali stai regalando ad una mamma il dono più importante . Un attimo di libertà !

: un regalo molto utile e tragicamente sottovalutato è quello del tempo libero. Come si fa a regalare tempo libero a qualcuno? Ma semplicemente per ! “Che ne dici di andare a fare la spesa insieme?”, “Posso tenere il bambino intanto che tu fai un riposino?” sono due con i quali stai regalando ad una mamma il . Un di ! cibo : un altro regalo poco “sfruttato” è quello del cibo pronto. Presentarsi con qualcosa preparato da te , che i genitori possono mettere in frigo e gustare con calma senza dover cucinare è un’ottima idea!

Magari puoi chiedere se puoi cucinare per loro direttamente a casa oppure indagare su cosa muoiono dalla voglia di mangiare di nuovo. Facile, economico ed apprezzatissimo !

: un altro regalo poco “sfruttato” è quello del cibo pronto. con qualcosa da , che i possono mettere in e con senza dover cucinare è un’ottima idea! Magari puoi chiedere se puoi cucinare per loro direttamente a casa oppure indagare su dalla di di nuovo. Facile, economico ed ! baby-monitor : hai controllato se la coppia ha già acquistato un baby-monitor? Se non è così, sappi che questo è un regalo generalmente molto apprezzato ed utile.

Invece di lasciarlo acquistare a loro, quindi, potresti provare a pensare di acquistarlo come dopo per il bebè.

: hai controllato se la coppia ha già acquistato un baby-monitor? Se non è così, sappi che questo è un ed utile. Invece di lasciarlo acquistare a loro, quindi, potresti provare a pensare di acquistarlo come dopo per il bebè. sterilizzatore per i ciucci o per il biberon : anche questo è un regalo utile a cui magari la coppia di neo-genitori non ha fatto in tempo a pensare.

Uno sterilizzatore fa parte di quegli oggetti abbastanza dispendiosi che si usano solo per poco tempo : comprarlo per loro (magari in coppia o con altri amici) è un pensiero veramente gentile !

: anche questo è un regalo utile a cui magari la coppia di neo-genitori non ha fatto in tempo a pensare. Uno fa parte di quegli abbastanza dispendiosi che si usano solo per : (magari in coppia o con altri amici) è un veramente ! l’anti-abbandono: certo, come regalo potrà sembrare borderline ma questo dispositivo ormai è diventato obbligatorio per legge.

In molti, però, ovviamente non ci pensano e, quindi, arrivano “impreparati” all’appuntamento. Che ne dici di controllare se è un regalo che potrebbe essere utile?

(Ricordati di controllare il modello della macchina prima!).

In chiusura, vogliamo darti un ultimo consiglio e dirti che cosa non devi assolutamente regalare ai neogenitori!

Molto spesso, infatti, ci viene da pensare che un pensierino piccolo ma di valore sia la scelta migliore.

Qualcosa da regalare al piccolo, come una medaglietta od un piccolo oggetto da mettere nella culla, ci sembra l’idea perfetta per fare un bel regalo ai genitori ed al bambino!

Purtroppo, però, non pensiamo ai rischi legati a questi piccoli oggetti e, spesso, facciamo regali che poi prendono la polvere nelle loro scatole per anni.

Ricorda, quindi: niente oggetti da infilare nella culla!