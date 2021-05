Ricordate Gonzalo de Il Segreto? Ecco com’è e cosa fa oggi Jordi Coll

Ricordate Jordi Coll? Era Gonzalo de Il Segreto, Ecco com’è diventato e cosa fa oggi l’attore: curiosità, instagram.

Jordi Coll è entrato nel cast de Il Segreto soltanto nella seconda stagione, ma nonostante ciò è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico. Jordi, all’interno della soap opera rivestiva un ruolo da protagonista, il suo personaggio padre Gonzalo Valbuena, è in realtà Martin Castro, il figlio strappato a Pepa nella prima stagione da Carlos Castro, e cresciuto misteriosamente da Tristan e Angustias. Le vicende del Segreto lo avevano poi dato per morto.

Ma cosa fa l’attore de Il Segreto oggi? Ecco com’è diventato Jordi Coll.

Jordi Coll da Il Segreto ad altre esperienze lavorative: ecco chi è e cosa fa oggi

L’attore spagnolo, nato nella provincia di Barcellona il 6 settembre del 1985, sta già conquistando il pubblico italiano. Per Jordi Coll, quello ne Il Segreto è il suo esordio televisivo sia spagnolo che italiano; il curriculum dell’attore non è infatti così vasto: oltre a El secreto de Puente Viejo annovera infatti solo due lavori, Infideles e El Incidente. Nonostante la poca esperienza in televisione, Jordi Coll è dotato di molto talento, essendo oltre che un attore anche un cantante e ballerino.

Inoltre, in passato Jordi ha lavorato principalmente in teatro ed è stato anche tra i protagonisti dell’adattamento spagnolo del musical Grease, dove ha conosciuto Marta Tomasa Worner, ora sua moglie, entrata successivamente nel Segreto nei panni di Fè dalla terza stagione.

Purtroppo dopo 2300 episodi e dopo 9 anni di attività trasmessi “Il segreto” ha chiuso i battenti.

Nel 2016, in Spagna, entra a far parte della soap opera Una vita, prodotta da TVE, nel ruolo del maggiordomo Simón Gayarre anche questa telenovelas conquista gli spettatori italiani. Oggi è ancora impegnato in produzioni seriali spagnole e sta riscuotendo un discreto successo.

Sul suo profilo Instagram vanta ben 48,7 mila follower e un notevole seguito, come un vero sex symbol qual è.

