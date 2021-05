Victoria dei Maneskin nostalgica sui social dopo la vittoria all’Eurovision 2021: il messaggio della bassista emoziona i fan che la consolano così.

Per i Maneskin è un momento magico, ma dopo la vittoria all’Eurovision 2021, Victoria De Angelis, la bassista della band, tira fuori la propria nostalgia per i live. Sin da quando hanno cominciato a fare musica, fare concerti, è la parte che rende più felici Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Purtroppo, però, la pandemia ha bloccato tutto e prima del ritorno sul palco, i Maneskin dovranno aspettare ancora.

Per rivedere nuovamente i fans dietro le transenne, infatti, i Maneskin dovranno aspettare dicembre quando comincerà il loro nuovo tour. Su Instagram, così, in attesa che quel momento arrivi sperando che si possa tornare finalmente alla normalità, Victoria ha tirato fuori la propria nostalgia.

Victoria dei Maneskin e la nostalgia per i concerti, i fan: “Manca sempre meno a dicembre”

“Ci vediamo presto”: con questa didascalia, Victoria dei Maneskin ha pubblicato la foto che vedete qui in alto facendo letteralmente impazzire i fans. Più di 455mila i like e quasi 3500 commenti. La bassista dei Maneskin non vede l’ora di tornare sul palco insieme a Damiano, Ethan e Thomas per suonare dal vivo di fronte al proprio pubblico, sempre più ampio.

LEGGI ANCHE—>I Maneskin non si fermano più, record e nuovi trofei: non era mai accaduto

Esattamente come Victoria, anche i fans non vedono l’ora di poter rivedere i Maneskin dal vivo. “Manca poco a diembre”, “Vi stiamo aspettando”, “Non vedo l’ora”, “Venite a Malta”, “Venite in Serbia”, sono solo alcuni dei commenti dei followers.

Sin dalla partecipazione a X Factor, nel 2017, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno dimostrato di essere dei veri animali da palcoscenico, capaci di ipnotizzare il pubblico. Una capacità naturale quella dei Maneskin che, suonando per strada, in Via del Corso a Roma, hanno allenato imparando ad attirare l’attenzioni di chi li guarda.

Le date del tour dei Maneskin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vivo Concerti (@vivoconcerti)

Ecco le date del tour:

14 DICEMBRE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA *sold out⠀

15 DICEMBRE 2021 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA *sold out⠀

18 DICEMBRE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO *sold out⠀

19 DICEMBRE 2021 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO *sold out⠀

20 MARZO 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA⠀

22 MARZO 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO⠀

26 MARZO 2022 – PALAPARTENOPE – NAPOLI *sold out

27 MARZO 2022 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

31 MARZO 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE *sold out

1 APRILE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

3 APRILE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO⠀

8 APRILE 2022 – PALAFLORIO – BARI⠀

23 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA ⠀

*TOUR EUROPEO

4 GIUGNO 2022 – ROCK AM RING – NÜRBURGRING – NÜRBURG

5 GIUGNO 2022 – ROCK IM PARK -ZEPPELINFELD – NÜRNBERG