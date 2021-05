I Maneskin non si fermano più, record e nuovi trofei: non era mai accaduto

I Maneskin non si fermano più dopo la vittoria all’Eurovision 2021: la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas incassa trofei e record.

I Maneskin non si fermano più e portano a casa importanti riconoscimenti e premi. Dopo aver trionfato all’Eurovision 2021 con il brano “Zitti e buoni” con cui hanno riportato in Italia una vittoria che mancava da 31 anni, la band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, hanno incassato, nelle scorse ore, altri premi mettendo a segno anche un record.

Con la partecipazione e la successiva vittoria all’Eurovision 2021, il mondo sta cominciando a conoscere la musica dei Maneskin che, sui canali social ufficiali, hanno condiviso con i fans la gioia per i nuovi riconoscimenti portati a casa.

Maneskin: dischi di platino e record per Zitti e Buoni

E’ un periodo magico per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi che hanno conquistato il disco di platino sia con il loro ultimo album “Teatro d’ira – Vol. I” che con il singolo “Le parole lontane”, traccia del primo album “Il ballo della vita.

Con Zitti e Buoni, inoltre, hanno portato a casa un record storico entrando nella top 10 dei brani più ascoltati al mondo. Non era mai accaduto con una canzone italiana. Un vero e proprio record per la giovane band romana che non ha alcuna intenzione di fermarsi. I Maneskin, infatti, torneranno in tour a dicembre, cominceranno a lavorare a “Teatro d’Ira – Vol. 2” che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno e hanno intenzione di portare la loro musica ovunque con un tour europeo.

“Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti. Ci siamo dati tanta forza a vicenda credendo sempre nella musica. Un’altra caratteristica che ci unisce molto è che siamo semplici amici che fanno musica insieme» – hanno dichiarato i Maneskin, ospiti del programma L’Indignato Speciale su RTL 102.

Sui prossimi progetti, hanno aggiunto: «Il prossimo passo? Suonare sulla Luna. Ovviamente l’obiettivo è suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese».