Sognare di volare è uno dei sogni che si fanno più spesso nel corso della vita, soprattutto nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza: cosa significa e perché dovremmo impegnarci a realizzarlo.

Il volo senza mezzi, cioè senza un’aereo o un elicottero che trasportino il nostro corpo, è una fantasia che non potremmo mai realizzare. Anche i paracadutisti, che sperimentano ciò che c’è di più simile all’esperienza del volo libero, non fanno altro che controllare la caduta per un tempo più o meno lungo, fino a raggiungere il suolo senza conseguenze.

Essendo un’esperienza letteralmente irrealizzabile, il volo si carica di valenze simboliche nel corso di tutta la nostra vita, poiché per tutta la vita continuiamo a immaginare come sarebbe poter volare.

Se dovessimo rispondere alla domanda “quale sensazione proveremmo se potessimo volare”, molto probabilmente la risposta conterrà sensazioni estremamente positive, di grande libertà a addirittura di onnipotenza.

L’idea di guardare il mondo dall’alto in basso e di essere a grande distanza da esso trasmette infatti un senso di assolutezza, in senso latino.

In latino, infatti, la parola che corrisponde alla nostra parola “assoluto” indica qualcosa che è sciolto da ogni legame con ciò che lo circonda. Spesso la sensazione che si prova quando si immagina o si sogna di volare è di completa solitudine e di superiorità rispetto a tutto ciò che accade nel mondo e che ci è estraneo.

Sognare di Volare indica un desiderio profondissimo, ma quale?

Come abbiamo appena accennato, l’idea del volo trasmette agli esseri umani un grande senso di libertà e distacco dal mondo.

Con ogni probabilità sognare di volare trasmetterà al sognatore queste identiche sensazioni: essere soli con se stessi, pienamente liberi e guidati soltanto dalla propria volontà.

Per questo motivo sognare di volare indica desiderio di liberarsi dalle contingenze, cioè da tutto ciò che in qualche modo ci tiene legati e che limita la nostra attività e la nostra volontà.

Sognare di volare di giorno

Quando si sogna di volare in un cielo diurno, con il sole che splende nel cielo o cha sta appena sollevandosi dall’orizzonte, il sogno è portatore di grande ottimismo e fiducia. Probabilmente si sta affrontando un periodo molto positivo nella propria vita oppure si ripone grande fiducia nei progetti che si desidera intraprendere in futuro.

Sognare di volare con il vento

Questo sogno assume significati differenti a seconda della natura del vento che è presente nel sogno. Se il vento trasporta il sognatore allora è possibile che il sognatore creda di poter sfruttare al meglio una situazione contingente, oppure di poter cogliere al volo un occasione.

Se al contrario il vento rende il volo turbolento e pericoloso è chiaro che il sognatore teme che qualche condizione esterna possa ostacolare il suo percorso. In questo caso si può dire che si tratta di un sogno più o meno negativo, ma in realtà è solo la manifestazione di una paura: l’inconscio sta consigliando al sognatore di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare di cadere vittima degli eventi.

Sognare di volare per scappare

Sognare di volare per scappare da una situazione dolorosa, da una prigionia o da qualcuno che insegue il sognatore è chiaramente un sogno negativo che indica un grave disagio e un profondo desiderio di salvezza.

Tra tutte le possibili variazioni di un sogno che riguarda il volo, sognare di volare per scappare è il sogno da tenere più in considerazione di qualsiasi altro, poiché attraverso di esso il nostro inconscio ci sta invitando a cambiare la nostra vita in meglio, spezzando le catene che ci tengono legati a situazioni tossiche e spiacevoli che ci impediscono di realizzarci dal punto di vista personale.

A volte chi sogna di fuggire in volo non crede, a livello cosciente, di trovarsi in una situazione che richieda una fuga. Magari crede di essere felice e appagato, oppure crede che la sua sia una vita perfettamente normale. In questo caso il sogno diventa ancora più prezioso, poiché indica qualcosa che stiamo cercando di nascondere anche a noi stessi e che sul lungo periodo potrebbe portare molti danni, se la situazione non viene risolta.

I numeri da giocare dopo aver sognato di volare

Secondo la smorfia napoletana tradizionale il numero associato al volo è il 58. Se il sognatore sogna invece di avere le ali e quindi di poter volare come un angelo o un uccello il numero da giocare è il 66.

Se si sogna di volare come la Befana, cioè sulla scopa, il numero associato è l’8.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.