Per proteggersi dal sole, al mare o anche durante una passeggiata in città, l’accessorio indispensabile è il cappello, quest’estate saranno 5 i modelli must have.

Ogni estate torna e ogni estate ci fa innamorare nuovamente. E’ il cappello, l’accessorio chic per eccellenza, quello della nobiltà inglese ma anche delle donne e degli uomini che un tempo popolavano feste in stile Gadsby.

Anche in questa estate 2021 ovviamente non potremo dunque farne a meno ma quali modelli occuperanno, letteralmente, la nostra testa? Scopriamolo insieme.

Cinque cappelli must have per l’estate 2021

Setacciando il web qua e là e analizzando le proposte delle griffe più popolari, abbiamo estrapolato una top 5, lista dettagliata dei cinque modelli di cappello che domineranno la nostra estate 2021.

La paglia pare avere sempre il suo indiscutibile fascino

Cappello da pescatore – coloratissimi o in divertenti varianti stampate, con questi simpatici capelli sbagliare è impossibile. Abbinateli a look basic così da renderli protagonisti e provateli anche in materiali naturali, come la paglia e la rafia

Cappelli di paglia a tesa larga – Se cercate uno stile da diva niente potrà darvi maggior soddisfazione dell’ampiezza di questo cappello, sebbene quest’anno si tinga di sfumature più casual. Stampe di ogni genere e occasionali bordi sprangati rendono il cappello a tesa larga decisamente meno impegnativo e più divertente

Paglietta – Un’icona del mondo dei cappelli, intramontabile e super versatile. Quest’anno si arricchisce di Nasti a contrasto e anche di un tocco di colore, perfetto per chi non vuole mai rinunciare a un look frizzante e divertente.

Cappello con visiera – Non poteva certo mancare una vanante sportiva, peretta per quest’anno in cui il look casual e “da palestra” pare andare per la maggiore. C’è chi lo propone anche in paglia e con nastri molto femminili ma, in generale, con una viserà non sbaglierete proprio mai.

Panama – Se non vuoi inseguire le tendenze ma preferisci confidare sempre nel classico eccone uno veramente intramontabile. Nelle sue sfumature beige e marrone sarà un vero e proprio tocco chic che vi renderà ricercate e stilose come poche altre.

LEGGI ANCHE –> Vuoi usare il pezzo di sopra del tuo costume come un top ma non sai come fare? Ecco le nostre idee!

E voi, a quale cappello vi affiderete in questa estate 2021? A quanto pare ce n’è veramente per tutti i gusti.