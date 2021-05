Vera Gemma, retroscena bollente su Jeda: la foto che l’ha fatto capitolare

Vera Gemma a Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena bollente sul suo rapporto con il giovane fidanzato Jeda.

Vera Gemma è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, che è riuscita a tenere sempre con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo degli italiani che in un primo momento era rimasto sorpreso di fare la conoscenza del suo compagno, Jeda. Tra i due ci sono alcuni anni di differenza, ma che sono stati messi subito in secondo piano. In quanto lui ha saputo dimostrare di essere molto più maturo della sua età. Tanto da riuscire a conquistare perfino Ilary Blasi, che lo ha voluto a tutti i costi in studio anche se Vera ha terminato il suo percorso in Honduras un bel po’ di settimane fa ormai.

Ma com’è nato il loro amore? Intervistati da Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la coppia ha raccontato ogni cosa perfino un retroscena bollente di cui il pubblico non era a conoscenza. Curiosi di scoprire la verità sul loro amore?

Jeda spiazzato da Vera Gemma rivela: “Non ci stavo credendo”

Vera Gemma ha confidato a Tommaso Zorzi di aver conosciuto Jeda su Instagram. Lui, incuriosito dalla sua bellezza e dal suo personaggio, le ha prontamente scritto ma lei non si è assolutamente tirata indietro, incuriosita dal giovane che ha provato a farle la corte e alla fine è riuscito a conquistare il suo cuore.

Vera, che all’Isola dei Famosi non è passata inosservata per i suoi eccentrici look, ha raccontato che è stata il giovane produttore musicale a fare il primo passo nei suoi confronti, anche perché lei non aveva avuto modo di poterlo conoscere prima, ma che lei non ha di certo perso tempo. In quanto qualche ora dopo aver scambiato i primi messaggi gli aveva inviato una sua foto in topless. “Il giorno dopo, quando sono andato a controllare la chat” ha raccontato Jeda a Il punto Z. “Erano le 10 del mattino e mi sono ritrovato quella foto. Non ci stavo credendo che lo avesse fatto davvero” ha aggiunto, ma Tommaso Zorzi non è sembrato affatto stupito di tale rivelazione visto che ha percepito Vera come una una predatrice e non di certo come una donna come rimane impassibile e indifferente nell’attesa che sia l’uomo a fare il primo passo.

Vera Gemma e Jeda hanno raccontato com’è nata la loro storia d’amore, aggiungendo retroscena di cui il pubblico da casa non era ancora a conoscenza sul loro conto.