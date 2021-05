Friends, gli attori “rubano” tutto: cimeli d’inestimabile valore

Gli attori di Friends, nella reunion, portano via i ricordi dal set: gli oggetti d’inestimabile valore della famosa serie tv.

Il grande giorno del ritorno di Friends è arrivato. Dopo tanta attesa, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer tornano a vestire i panni degli inseparabili amici che, con Friends, hanno regalato tante risate al pubblico di tutto il mondo.

L’episodio della reunion è stato trasmesso questa mattina in versione originale sottotitolata su Sky Atlantic, on demand, e in streaming su NOW. Questa sera, alle 21.15, andrà in onda in versione doppiata su Sky Atlantic e su Sky Uno.

Il ritorno sul set ha regalato grandi emozioni agli attori che hanno portato via, come ricordi inestimabili, alcuni oggetti storici molto conosciuti anche dai fans.

Gli oggetti che gli attori hanno portato via dal set di Friends

Tornare sul set per indossare nuovamente i panni della serie tv “Friends” che ha regalato il successo a tutti è stato davvero super emozionante per Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Sul set della serie tv che, insieme a Beverly Hills 90210 è una delle più amate di sempre e che ha fatto da apripista a tutte le serie tv arrivate nel corso degli anni, gli attori di Friends che sono cambiati fisicamente non avendo più vent’anni, hanno fatto un salto nel passato.

LEGGI ANCHE—>Friends | Il cast ufficializza la reunion: l’annuncio via Instagram

Nella reunion ogni attore pare aver portato via un ricordo dal set. Un modo per ricordare quella che è stata una grande esperienza professionale, ma anche di vita. Jennifer Aniston ha portato via una tazza, Matt LebLanc che interpreta Joey ha portato via la pallina del famoso biliardino, Lisa Kudrow, invece, ha portato via l’orologio con il sorriso della cucina delle ragazze.

Oggetti che rappresentano un pezzo di storia della televisione internazionale. Friends, infatti, è uno dei telefilm più amati e visti in tutto il mondo. Dopo anni, dunque, il giorno della reunion è arrivato. Oltre ai protagonisti, ci saranno vari ospiti come David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.