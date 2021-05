Amanti del cacao al rapporto. Da oggi è possibile gustarlo anche ogni giorno grazie ad un dolce goloso e con pochissime calorie.

Quando si inizia una dieta o si cerca di mantenersi in forma, eliminare o ridurre l’assunzione di alcuni cibi è d’obbligo. Tra questi rientra anche il cioccolato. Sebbene una piccola quantità di quello fondente al 75% sia concessa anche in regimi ipocalorici è infatti indubbio che si tratti di un alimento che per quanto buono e ricco di proprietà non si può assumere in grandi quantità.

Come fare, quindi, se si ha voglia di sentirne il sapore ogni giorno? Una pratica soluzione è quella data dal budino al cioccolato in versione light. Un dolce super buono e da poter mangiare anche ogni giorno senza il minimo senso di colpa.

Voglia di cacao? Mangia il budino al cioccolato, anche ogni giorno e in versione light

Un dolce indubbiamente buono che si può gustare anche in versione light è il budino al cioccolato. Basta infatti scegliere i giusti ingredienti per ottenere un dolce da tenere sempre a disposizione in frigo e da poter quindi gustare in ogni momento.

Per realizzarlo in versione light basta scegliere un latte con pochi grassi (vanno bene anche le bevande vegetali purché senza zucchero), del cacao amaro in polvere, dell’eritritolo (o altro dolcificante a piacere) e dell’agar agar per addensare. Ovviamente, l’agar agar può essere sostituito con dell’amido di riso. In tal caso, però, l’indice glicemico del dolce salirà rendendolo un po’ meno adatto a chi è a dieta.

Basta mescolare il cacao in polvere al latte e aggiungere l’eritritolo per ottenere un dolce che avrà le sole calorie del latte scelto e le poche del cacao amaro. Un dolce magro, goloso e che non innalzerà la glicemia. Una volta mescolati per bene i due ingredienti basterà aggiungere il dolcificante e mettere il tutto sul fuoco aggiungendo verso la fine della polvere di agar agar. Questo aiuterà ad addensare il tutto una volta in frigo. Una volta pronto, basterà versare il tutto in alcune ciotoline e conservarlo in frigo.

Si tratta di un dolce abbastanza sano e bilanciato che si può quindi mangiare sia come merenda che a fine pasto. Inoltre il suo sapore sarà così gradevole da non sembrare affatto un dolce dietetici. Motivo per cui potrà essere offerto agli amici e gustato in ogni momento godendo a pieno dell’aroma e del profumo del cacao. Il modo perfetto per mantenersi in forma senza dover rinunciare a mangiare qualcosa di buono.