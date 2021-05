Ti sei sempre chiesta se è possibile fare la doccia durante le mestruazioni? Scopri insieme a noi la verità.

Quando si parla di mestruazioni le paure e i dubbi a riguardo non sono mai abbastanza. A causa di tante dicerie, di luoghi comuni e anche di alcune idee tramandateci dalle nostre nonne, ci si trova infatti a non sapere mai come muoversi.

Tra le tante domande, una delle più frequenti, specie tra le giovanissime è quella che riguarda la possibilità di lavarsi in quei giorni. Secondo alcune credenze, infatti, durante i famosi giorni in cui hanno le perdite mestruali sarebbe meglio evitare di fare la doccia o il bagno. Ebbene, si tratta di un’idea sbagliata e adesso ti sveliamo il perché.

Fare la doccia nei giorni in cui si hanno le mestruazioni si può ed è molto importante farlo

Iniziamo subito con lo sfatare questo mito dicendo che si, mentre si hanno le mestruazioni è più che consigliato fare la doccia. Anzi, a dirla tutta va benissimo fare anche il bagno. Come spiegato anche sull’account tiktok di “Unaginecologaperamica”, lavarsi in questi giorni è infatti particolarmente consigliato al fine di mantenere una buona igiene personale.

Ciò che è bene sapere è che la consistenza del sangue mestruale potrebbe variare. Come spiegato nel video qui sopra, infatti, l’acqua fredda può avere un effetto vasocostrittore diminuendo temporaneamente il flusso. L’acqua calda, al contrario, può renderlo più abbondante.

LEGGI ANCHE -> Soffri di prurito intimo? Questi rimedi naturali possono aiutarti

In ogni caso si tratta di un effetto temporaneo che rientra da solo nel giro di poco tempo e per il quale non occorre mai preoccuparsi. Anzi, in alcuni casi viene consigliato di aiutarsi proprio con una doccia per alleviare i dolori da ciclo. Dolori che, ovviamente, se forti e persistenti andrebbero sempre indagati con il proprio medico.

Come lavarsi al meglio durante le mestruazioni

Ora che abbiamo capito che lavarsi durante il periodo mestruale è più che corretto, cerchiamo di capire come farlo al meglio.

Per prima cosa, durante quei giorni è preferibile usare dei detergenti più delicati. Molte case creano delle versioni adatte proprio a questo periodo del mese e pertanto più delicate.

Una volta lavate è bene asciugarsi con cura prima di indossare l’assorbente e ciò vale sia se questo è esterno che interno.

La corretta igiene farà il resto, consentendo di trascorrere in modo sereno il famoso periodo mensile.