Dramma per l’ex gieffino: operato per un tumore alla mandibola. Come sta oggi

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato di essersi operato per un tumore alla mandibola: ecco come sta dopo l’intervento.

Non è un decisamente un bel periodo per l’ex concorrente del GF Vip più controverso di sempre. Nelle scorse ore, l’ex pupillo di Alfonso Signorini ha annunciato, sul suo profilo Instagram, di trovarsi in ospedale in quanto è stato operato ad un tumore alla mandibola. Con il fiato rotto, ancora provato all’intervento da poco ricevuto, ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori quanto è accaduto. Tenendo anche a precisare, in modo tale da poterli tranquillizzare, che ora il peggio sembrerebbe essere passato.

In quanto l’intervento è andato a buon termine ed ha voluto approfittare della breve clip caricata su Instagram per ringraziare anche tutti i medici, non solo i suoi fedeli sostenitori che lo hanno sommerso di affetto durante il corso di questi giorni, che gli hanno prestato tutte le cure e i soccorsi necessari per farlo tornare in salute.

Di chiamo parlando? A fare questo importante annuncio sui social è stato l’ex concorrente del GF Vip Fulvio Abbate.

Fulvio Abbate operato per un tumore: come sta l’ex del Grande Fratello Vip

Lo scrittore Fulvio Abbate è stato il primo concorrente ad uscire dalla casa più spiata d’Italia, che ha segnato un vero e proprio record nel mondo visto che è stata l’edizione più lunga di sempre, andando in onda per quasi sei mesi. L’avventura di Fulvio però è stata piuttosto breve. I suoi modi di fare, le sue parole, sempre pungenti e mai scontate, avevano fatto storcere il naso a tutti i suoi compagni di viaggio che lo hanno prontamente mandato in nomination e il pubblico del piccolo schermo non se l’è sentita di dargli contro e a rispettato il loro volere facendo terminare il suo percorso all’interno del programma condotto, ormai da due anni, da Alfonso Signorini.

“Grazie a tutte e a tutti per le belle parole che ho ricevuto” ha esordito Fulvio Abbate dopo l’operazione, tenendo a ringraziare tutti gli utenti della rete che hanno trovato un minuto del loro tempo per mostrargli tutta la propria solidarietà in questo momento così delicato per la sua vita. “Mi trovo qui in ospedale” ha poi aggiunto con un leggero tono di voce, segno che deve ancora riprendersi del tutto dalla difficile operazione subita. “Mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene. Fulvio” ha poi concluso e non sono mancati gli auguri di pronta guarigione da parte di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo come Guenda Goria, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip, e il cantante Luca Dirisio.

Fulvio Abbate è stato operato per un tumore alla mandibola ma fortunatamente tutto sembrerebbe essersi concluso nel migliore dei modi.