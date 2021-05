Ignazio Moser, via tutto all’Isola dei Famosi: la reazione della suocera stupisce tutti

Ignazio Moser ha stravolto completamente il suo look all’Isola dei Famosi e la reazione della mamma di Cecilia non è tardata ad arrivare.

Ignazio Moser durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha dimostrato di avere molto coraggio. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è offerto di prendere il posto di Andrea Cerioli per la prova ricompensa offerta dalla produzione. La prova in questione consisteva nel farsi rasare a zero barba e capelli in cambio di un abbondante piatto di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana.

Dopo qualche indugio, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne di tagliarsi i capelli proprio non ne voleva sapere, Ignazio, spalleggiato da una Rodriguez non proprio convinta, ha accettato e per il bene del gruppo si è sacrificato. Il gesto gli ha permesso di fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che non appena ne ha avuto l’occasione lo ha spedito in finale, facendolo diventare il secondo finalista ufficiale di quest’edizione, ma come avrà reagito Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia di fronte a quanto trasmesso in onda?

Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia Rodriguez, commenta Ignazio Moser all’Isola

La mamma di Cecilia Rodriguez ha commentato una precisa scena andata in onda ieri sera, quando Ignazio Moser all’Isola dei Famosi aveva proposto alla produzione una sorta di patteggiamento: lui si sarebbe tagliato soltanto la barba e avrebbero avuto gli spaghetti soltanto per qualche giorno e non un’intera settimana, ma gli autori hanno prontamente rifiutato l’offerta ricevuta ricordando che o terminava la prova o non avrebbe ottenuto alcuna ricompensa.

Dello stesso parere degli autori sembra essere anche Veronica Cozzani che su Instagram ha pubblicato uno scatto proveniente dal sacrificio di Ignazio, aggiungendo alcuni suoi pensieri a riguardo: “o tutto o niente“ ha scritto, facendo riferimento a quanto rivelato da Ilary Blasi su canale 5, concordando dunque con la scelta di andare fino in fondo al cambio di look piuttosto che fermarsi alla semplice barba, ma Ignazio ha trovato il coraggio di andare avanti ed ha stravolto il suo look che nonostante non abbia colpito Cecilia Rodriguez sembra riscuotere un certo successo da parte del pubblico del piccolo schermo che sembrerebbe trovarlo molto più attraente di prima.

Ignazio Moser ha osato fare quello che nessun altro concorrente ha voluto. In quanto l’offerta è stata fatta sì in un primo momento ad Andrea Cerioli, ma anche agli altri naufraghi ma nessuno a parte lui ha scelto di mettersi in gioco e di conquistarsi un bel piatto di pasta per l’intera settimana. Anche se grazie a lui ora ne potranno usufruire.