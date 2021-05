Partire per due o tre giorni, sia che si tratti di un week-end, sia che ci si debba spostare per lavoro, comporta l’avere buoni livelli di organizzazione e stile. Il set di viaggio giusto, o semplicemente un ottimo bagaglio a mano, possono far la differenza e completare uno look attento e alla moda. Scopriamo i migliori borsoni da viaggio della stagione.

Ormai si contano sulle dita di una mano i marchi che non propongono oltre ad abiti e pelletteria anche una curata linea femminile di accessori e borsoni per il viaggio. Scopriamo le migliori proposte della primavera – estate tra grandi classici e novità per tutte le tasche.

Borsoni da viaggio per essere alla moda anche negli spostamenti

La borsa da viaggio in pelle realizzata da The Bridge ha un design elegante che non tramonta mai. Lo stile classico dell’azienda toscana è evidente in tutte i prodotti, proprio come la qualità della lavorazione artigianale. Il costo è di 850 euro, è adatta sia per lei che per lui, ed è disponibile anche in versione nera.

Subito dopo si va in Francia perché Longchamp è dal 1948 uno dei più famosi brand di borse del mondo. Guidato oggi dalla terza generazione della famiglia Cassegrain, continua a rinnovarsi conquistando anche la clientela più giovane. La borsa da viaggio “le pliage cuir” in un bellissimo rosa pallido ha una tracolla removibile ed è molto raffinata. Il prezzo è di 640 euro.

A budget più bassi – e di stile più sportivo – c’è il borsone (adatto anche per andare in palestra visto che da oggi è nuovamente aperta) che vede la collaborazione di Stella McCartney con Adidas. A soli 149,95 euro si ha quindi un accessorio in poliestere nero, resistente, adatto soprattutto a spostamenti in treno o per occupare poco spazio in auto con le amiche.

George Gina & Lucy era di gran tendenza circa dieci o quindici anni fa salvo poi scomparire un po’ dalle scene. Le borse sono sempre riconoscibili sia per il logo che per i dettagli in nylon e le fibbie amovibili. Il prodotto nella foto sopra ha una tasca frontale con zip, manici, cinghia e all’interno ci sono altri comodi scomparti. Questa è la soluzione migliore se si è particolarmente precise nell’organizzare le borse “a schema” e se si possono spendere 104,90 euro visto che è scontata del 35%.

LEGGI ANCHE: Il fiocco è la tendenza accessori primavera-estate: abiti fermagli (chedonna.it)

La morale è che si possa scegliere qualsiasi borsone ma l’importante, dopo tanto blocco delle libertà, è partire!

Silvia Zanchi