Fariba Tehrani eliminata dall’Isola: la reazione di Giulia Salemi lascia senza fiato

Fariba Tehrani è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021: la reazione della figlia Giulia Salemi non si fa attendere e spiazza tutti.

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è iniziata con una clamorosa eliminazione. Fariba Tehrani ha perso la sfida al televoto con Miryea Stabile. Fariba Tehrani ha ottenuto una percentuale del 54% mentre la Stabile ha avuto il 46%.

Prima di andare via, Fariba Tehrani ha dato il bacio di giuda a Valentina Persia con la quale non è mai andata d’accordo e con cui ha avuto una violenta discussione nelle scorse ore dopo aver discusso anche con Andrea Cerioli. Fariba tornerà direttamente in Italia dove ad attenderla c’è la figlia Giulia Salemi che, su Twitter, ha subito commentato la sconfitta della madre.

La reazione di Giulia Salemi all’eliminazione di mamma Fariba Tehrani

Quella di Fariba Tehrani, sull’Isola dei Famosi 2021, è stata un’avventura lunga, emozionante, ma anche ricca di discussioni. Fariba ha creato diverse dinamiche sull’Isola scontrandosi con quasi tutti gli altri concorrenti. A difenderla, in Italia, c’è sempre stata la figlia Giulia Salemi che ha commentato immediatamente su Instagram l’eliminazione della madre.

“Ci sta, si può perdere anche a testa alta. Brava mamma”, ha scritto la Salemi sia su Twitter che su Instagram. Poi, scherzando, ha aggiunto: “Grazie a tutti per il sostegno mostrato a mamma Fariba. Adesso sono cavoli miei”.

Giulia, negli scorsi giorni, aveva chiesto ai fans di sostenere la mamma e votarla per salvarla dall’eliminazione. Nonostante ci abbiano provato, Fariba è stata eliminata e la Salemi, per ringraziare i fans per il sostegno, ha annunciato una diretta su Instagram, insieme a Pierpaolo Pretelli, alle 23.15.

Per Fariba, l’avventura sull’Isola, è ufficialmente finita. La mamma della Salemi, infatti, non ha avuto la possibilità di giocarsi la permanenza su Playa Imboscadissima sfidando al televoto Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

A spiegare il motivo è stata la stessa Ilary Blasi. “Fariba non andrà su Playa Imboscadissima perchè è già stata su un’altra isola”, ha detto la conduttrice riferendosi alle prime settimane che la Tehrani ha trascorso con Ubaldo.