Il fiocco è la tendenza fra gli accessori di questa primavera-estate: dagli abiti ai fermagli

Il fiocco è tornato di moda ed è la tendenza fra gli accessori di questa primavera-estate. Dagli abiti ai fermagli per capelli scopriamo come indossarlo.

Simbolo di femminilità e capace di addolcire qualsiasi outfit il fiocco è tornato di moda ed è la tendenza che si prepara a spopolare fra gli accessori di questa primavera-estate.

Dagli abiti ai fermagli per capelli, passando per i gioielli, scarpe e borse, il fiocco sarà il trend dell’estate che andrà ad impreziosire abiti ed accessori.

Scopriamo allora come indossare il fiocco, un accessorio che sarà il re dell’estate e che troveremo declinato in tantissime applicazioni.

Ecco come indossare il fiocco: l’accessorio di tendenza della primavera-estate

Dalla regina Maria Antonietta nella seconda metà del Settecento, passando per la bellissima e iconica Brigitte Bardot negli anni ’50 e ’60, i fiocchi hanno fatto la storia fra gli accessori. E negli ’80 e ’90 sono tornati in auge di nuovo.

Sui capelli per legare una coda di cavallo ma anche con fermaglio o addirittura con uno scrunchie, la tendenza degli hair bow è tornata. Ma non solo nei capelli. Questi accessori così femminili e raffinati li abbiamo visti anche nell’abbigliamento, nelle borse, come quella rosa di H&M, passando per abiti, scarpe e gioielli.

Capace di conferire subito un’aura romantica a qualsiasi look fiocco può essere impiegato come semplice dettaglio, magari applicato in formato minimal su un abito, un top, una t-shirt, o una gonna oppure diventare protagonista ad esempio quando indossato in testa come fermaglio in formato maxi.

LEGGI ANCHE –> Il cerchietto bombato è l’accessorio must have che dovrai assolutamente avere per l’estate

Sui fermagli per capelli ce n’è davvero per tutti i gusti. Da quelli in velluto che sono andati per la maggiore in inverno, passando a quelli tempestati di strass e luccichini, ma anche quelli in gros grain, in raso o in seta non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JENNIFER BEHR (@jenniferbehr)

E le It girl e influencer del momento ne sanno qualcosa. Da Giulia De Lellis e Giulia Salemi, passando per Chiara Ferragni il trend del fiocco sta davvero spopolando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Come dicevamo però i fiocchi non solo li troviamo nei fermagli ma anche negli accessori e nell’abbigliamento. Ad esempio in queste slingback di Motivi, o in questa camicia di Red Valentino.

E che dire di questa minigonna eccentrica di Fausto Puglisi impreziosita da un fiocco in formato maxi. O altrimenti in quest’abito lilla di Elisabetta Franchi. Anche i gioielli non sono da meno, dagli orecchini di Balenciaga a quelli di bigiotteria di Mia’s, passando per bracciali, collane e anelli impreziositi da fiocchi e fiocchetti.

Insomma di proposte ce ne sono davvero tante e scegliere qualcosa con i fiocchi da indossare questa primavera e soprattutto quest’estate non sarà poi così difficile.