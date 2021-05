Pierpaolo Pretelli consola Giulia Salemi. Lei delusa ammette: “Finisce qui”

Pierpaolo Pretelli ha consolato Giulia Salemi, che non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione in queste ore.

Pierpaolo Pretelli da bravo compagno non ha potuto fare altro che consolare la sua Giulia Salemi. La bella modella di origini persiane non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione nata a causa dell’eliminazione di sua mamma, Fariba Tehrani, all’Isola dei Famosi che purtroppo non è riuscita a superare il televoto contro Miryea Stabile.

Dopo l’annuncio di Ilary Blasi, che comunicava l’eliminazione della concorrente, Giulia ha scelto di fare una diretta su Instagram in compagnia del suo fidanzato ed in collegamento non solo dei suoi fan ma anche del suo migliore amico, Matteo.

Pierpaolo Pretelli ha consolato Giulia Salemi e lei non ha potuto fare a meno di concordare con Matteo, affermando che dal momento dell’eliminazione di Fariba Tehrani dall’Isola dei Famosi, per lei il programma finisce qui e non sembrerebbe essere intenzionata a proseguirne la visione.

Giulia Salemi delusa dall’eliminazione di Fariba all’Isola dei Famosi: “Finisce qui”

Giulia Salemi, oltre ad esserci rimasta male per come è finito il televoto, ha rivelato di non essere rimasta particolarmente contenta del trattamento ricevuto da Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi e il suo amico Matteo non ha potuto fare a meno di concordare, anche se lei ha più volte sottolineato che si trattava semplicemente di un gioco, ricordando quando durante la scorsa settimana Ilary Blasi ha commentato l’eccessiva parlantina dell’ex concorrente affermando che le stava per scorrere il sangue dal naso.

“Non l’ho trovata una cosa carina da dire. Non è stato un bel messaggio per chi guarda” ha proseguito l’amico di Giulia Salemi. “Per me l’Isola finisce qui” e la bella modella persiana non ha potuto fare a meno di concordare perché anche per lei il programma è terminato qui, ma nonostante tutto non può fare a meno di vedere un lato positivo in tutta questa storia. Quale?

Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba… adesso sono cavoli miei 😂😂❤️❤️ #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 24, 2021

Giulia potrà finalmente abbracciare sua madre, visto che erano ormai mesi, anche a causa dell’ingresso di lei al Grande Fratello Vip, che non riescono a trascorrere un po’ di tempo insieme, ma ora avranno sicuramente l’occasione di poter recuperare.