Scoppia l’amore tra l’ex gieffino e il ballerino di Amici: tutta la verità sul gossip

C’è dell’amore nell’aria tra i due Tommaso, Zorzi e Stanzani. L’ex gieffino e opinionista dell’Isola dei Famosi e l’ex ballerino di Amici sono stati avvistati insieme. Scopriamo di più.

I ‘Tommy’ così denominati insieme Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati di nuovo paparazzati insieme: da Milano a Bologna, il feeling è sempre al massimo tra i due.

E mentre il Tommaso più famoso si prepara ad una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in cui riveste il ruolo di opinionista insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, circolano in rete nuovi presunti rumour circa la sua attuale situazione sentimentale.

I due Tommi sempre più vicini: stanno insieme?

Tommaso Zorzi continua a dichiararsi single. Eppure una frequentazione nella sua vita c’è da qualche tempo. Si tratta, come già anticipato e discusso di un altro Tommaso noto al piccolo schermo, ossia Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi 2021. Dopo che i paparazzi hanno sorpreso i due giovani a passeggiare in quei di Milano qualche giorno fa, nelle scorse ore sono emerse nuove paparazzate. Stavolta i ‘Tommy’ (così denominati dal fandom di Zorzi) sono stati avvistati a Bologna.

L’immagine che immortala Zorzi e Stanzani assieme l’ha fornita il web editor e content creator noto su Instagram come ilMenestrelloh che è entrato in possesso dell’istantanea in cui si vedono l’influencer milanese e il danzatore insieme a pranzo in un ristorante bolognese.

Non è certo da escludere che i due ‘Tommy’ si vedano solo ed esclusivamente in amicizia, anche se molti pensano a ben altro. Infatti il gossip e l’intero web sussurra che il feeling tra i due ragazzi ci sia, eccome. Chissà… Curioso anche il modo in cui Zorzi e Stanzani sono entrati in contatto.Infatti sembrerebbe che l’influencer milanese, dopo aver visto l’allievo in tv ad Amici, è balzato su Instagram inondandolo di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Evidentemente tali complimenti non sono passati inosservati al diretto interessato che armatosi di smartphone ha voluto capirci qualcosa in più. E se da indubbiamente cosa nasce cosa e chissà come finirà.