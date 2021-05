Il TG Pettegola del 19 maggio è pronto a fare chiarezza, o quasi, sul nuovo rapporto tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi.

Il TG Pettegola è pronto ad indagare sulle più importanti notizie legate al mondo della cronaca rosa per tenerti costantemente aggiornata su quanto accade sul piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo non potevamo non parlare del confronto tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. I due, mentre Gilles era all’Isola, hanno avuto una forte discussione ma non appena lui è tornato in Italia ha provato a chiarire il tutto, affermando di essere molto contento del rapporto che lui e l’opinionista sono riusciti a chiarire, ma Gilles è sincero o stratega? A voi l’ardua sentenza insieme alle altre news della giornata.

Gossip e Spettegolo: tutte le news del 19 maggio del TG Pettegola

Rimanendo in tema Isola dei Famosi, è impossibile non menzionare il botta e risposta tra Akash e Ilary Blasi. La conduttrice ha più volte stuzzicato l’ex concorrente e lui, di tutta risposta, sembrerebbe essere intenzione a non voler più prendere parte alle puntate. Lo rivedremo questo venerdì oppure no? Si passa poi ad Aka7even. Il cantante, dopo l’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi, ha scelto di rompere il silenzio sui suoi profili social rivelando in che rapporti è rimasto con l’ex fidanzata Martina Miliddi.

Da una storia conclusa, passiamo ad una che è da poco iniziata. Stiamo parlando di Massimiliano Mollicone e Vanessa. I due, dopo la scelta a Uomini e Donne, sono più felici che mai ma lui ha rivelato un inedito retroscena che i suoi fan non si aspettavano lontanamente. Anche perché riguarda ad un fuori onda mai trasmesso su canale 5.

IN ESCLUSIVA sull’App di Wittytv la prima cena di Massimiliano e Vanessa ✨🤩 Cosa aspettate? Cliccate qui: https://t.co/bN6WHSGM1C #UominieDonne — Witty TV (@WittyTV) May 14, 2021

Ci sembra doveroso concludere il numero di oggi con il nostro personale omaggio a Franco Battiato, che nelle scorse ore purtroppo ci ha lasciato creando un grosso vuoto dentro i suoi fedeli sostenitori.