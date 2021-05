Ricordate Nick di “Beautiful”? Dopo l’addio alla soap, ecco com’è diventato

Jack Wagner è un interprete statunitense, ricordato per la partecipazione alla fortunata soap “Beautiful”: com’è diventato dopo la fiction.

Occhi profondi, capello fluente, sorriso smagliante. In due parole: Jack Wagner. Il celebre attore statunitense ha partecipato a numerose soap opere molto apprezzate dal pubblico italiano e internazionale, ma la sua permanenza più lunga è senz’altro quella in “Beautiful”. È stato nel cast di quella che, ormai, è a tutti gli effetti una vera e propria saga per ben 9 anni nel ruolo di Nick Marone. Sono seguite tante altre apparizioni televisive, ma quella di Marone resta la performance più iconica. Lo ricordiamo anche in “Melrose Place” e “General Hospital”. Poi “The Apprentice”, “Hot in Cleveland”, “Detective Monk” e la più recente “Quando chiama il cuore”.

Nick di “Beautiful”, la metamorfosi dell’attore: le foto social

Il suo modo di recitare ha permesso al pubblico di appassionarsi alle vicende proposte sul grande e piccolo schermo: al cinema è nel cast di 3 film fra cui “Incubo d’amore” di Dale G. Bradley. Tre Emmy Awards per il proprio lavoro nelle soap: una carriera blasonata ancora in evoluzione dato che, nonostante l’età, il volto è ancora quello di un tempo. Lo sguardo sa essere penetrante e le emozioni che regala sono intense. Esattamente come le suggestioni che, di volta in volta, alimenta.

Nel privato è piuttosto riservato, su Instagram riusciamo a carpire qualcosa in più: il proprio account ufficiale vanta quasi 70 mila follower: 68.400 per la precisione. I social sono un terreno di confronto per l’interprete che mostra, senza remore, i propri hobby e le relative passioni lontano dai riflettori. A 61 anni, l’attore dimostra una piena consapevolezza e serenità circa il periodo che sta vivendo in attesa di nuove, stimolanti ed esaltanti sfide. Con la passione dei giorni migliori, che sono quelli che non ha ancora vissuto.