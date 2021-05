Cecilia Rodriguez, rivelazione bollente su Ignazio Moser: quello che non ha mai detto

Cecilia Rodriguez ha fatto una confessione intima su Ignazio Moser, svelando un retroscena che non aveva mai raccontato prima.

E’ tempo di confessioni per Cecilia Rodriguez! La bella modella argentina ha preso parte, lunedì scorso, alla diretta dell’Isola dei Famosi per portare tutto il suo sostegno al compagno Ignazio Moser. Quest’ultimo, però, durante il corso della puntata, e non solo, ha perso la calma con Matteo Diamante. Tant’è che Andrea Cerioli è stato costretto ad intervenire per evitare che la discussione tra i due potesse avere risvolti decisamente poco piacevoli.

La bella modella argentina, a distanza di qualche tempo, ha commentato quel momento, approfittandone per fare una rivelazione bollente sul rapporto di coppia.

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez svela: “Lo facciamo dopo aver litigato”

Cecilia Rodriguez ha riconosciuto che il suo Ignazio Moser e Matteo Diamante hanno litigato un po’ troppo, esagerando con i toni utilizzati, ma ha confidato al tempo stesso che lei ama scontrarsi con il suo compagno. In quanto dopo che hanno discusso, riescono a riappacificarsi facendo l’amore. Per questo motivo la sorella minore di Belen non vede l’ora che lui faccia ritorno a casa. In modo tale da poter trovare un nuovo pretesto per discutere per poi tornare a fare pace.

“Forse hanno litigato un po’ troppo” ha esordito Cecilia sul suo profilo Instagram, che di recente ha rivelato come sta vivendo questo periodo di solitudine. “Ma io devo dire la verità, a me le litigate piacciono“ ha poi confidato. “Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. A me piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo” ha poi concluso senza peli sulla lingua.

