Cecilia Rodriguez lancia un appello per salvare Ignazio Moser, a rischio eliminazione dall’Isola dei Famosi, e svela come sta senza di lui.

Come sta Cecilia Rodriguez senza il suo Ignazio Moser? La sorella di Belen sta trascorrendo il tempo senza il fidanzato che, all’Isola dei Famosi 2021, è a rischio eliminazione. Prima di chiedere ai propri followers di votare per farlo restare in Honduras, Cecilia ha svelato come sta realmente senza il fidanzato.

Appena sveglia, la sorella di Belen ha raccontato di fare fatica a dormire e di addormentarsi solo all’alba. La showgirl argentina che si definisce una dormigliona, così, svela come sono le sue notti senza il fidanzato accanto.

Cecilia Rodriguez senza Ignazio Moser: “Non dormo bene”. Poi l’appello per salvarlo dall’eliminazione

Cecilia Rodriguez ammette di non dormire bene senza Ignazio Moser. La sorella di Belen ha raccontato di addormentarsi presto, di svegliarsi in piena notte e di riaddormentarsi solo intorno alle sei del mattino.

LEGGI ANCHE—>“Con la tuta mi sento sciatta”: non lo dirai più se ti lascerai ispirare da Cecilia Rodriguez

“Questo è quello che capita quando a casa non c’è nessuno che mi venga a svegliarmi. La verità è che non sto dormendo molto bene. Mi addormento presto, poi mi sveglio e non riesco più a dormire. Si fanno le sei del mattino e io sono ancora sveglia“, ha raccontato la Rodriguez.

In vista della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che decreterà l’eliminato tra Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli, Cecilia ha detto: “Oggi è una giornata molto importante. Siamo tutti con te amore mio. Nessuno vuole che tu esca quindi se qualcuno non ha ancora votato è oblbigato a farlo“, ha aggiunto Cecilia che ha esortato tutti i suoi followers a votare per salvare sia Ignazio che Andrea.

Sin dal primo giorno di permanenza sull’Isola, infatti, Moser ha legato in modo particolare con Cerioli e l’augurio di Cecilia è che sull’Isola possano restare entrambi. La sorella di Belen ha così invitato i suoi followers e quelli di Ignazio a votare per eliminare Roberto Ciufoli che, tuttavia, ha già superato altri televoti. Chi sarà, dunque, il nuovo eliminato dell’Isola? Lo scopriremo questa sera.