Hai le mani screpolate? Scopri i rimedi naturali in grado di lenire il dolore e di rendere la pelle più sana.

Con il cambiamento di stagione e le temperature non sempre costanti, può capitare di trovarsi ad avere la pelle delle mani secca e spaccata. In genere ciò può avvenire su tutta la zona della mano ma in particolare in corrispondenza delle dita, ovvero dove la pelle è più delicata. Per fortuna, per ovviare al problema, ci sono dei rimedi naturali in grado di fare la differenza. Scopriamo quali sono.

I rimedi naturali per dire addio a mani secche e che si spaccano

Quando la pelle è particolarmente secca, la prima cosa da fare è idratarla. Per quanto possa sembrare strano, questo campanello d’allarme dovrebbe spingere prima di tutto a bere di più in modo da idratare l’organismo da dentro. Fatto ciò, e scelti alimenti ricchi di acqua come la frutta e le verdure, si può iniziare a pensare a dei rimedi naturali.

Olio extra vergine d’oliva per mani screpolate. Un rimedio naturale che tutte abbiamo in casa e che si rivela particolarmente utile per contrastare il problema delle mani secche è l’olio extra vergine d’oliva.

Ricco di vitamina E rappresenta infatti un vero toccasana per la pelle. Basterà spalmarlo sulle mani e lasciarlo lì per un po’, per fare il pieno di idratazione. Volendo si può tenere in posa anche per tutta la notte. In tal caso però è consigliabile indossare dei guanti traspiranti in modo da non ungere il letto.

L’avocado per offrire nutrimento. Una crema di avocado è sempre un ottimo rimedio fai da te per la pelle secca. Basta schiacciarne uno e stenderlo sulle mani per ottenere una vera crema idratante di bellezza. Perfetta per mani secche e spaccate. Basterà tenerlo sulle zone più critiche per circa 20 minuti e risciacquare con cura per ottenere una pelle sana e più morbida.

Il miele per curare le ferite. Del miele artigianale da applicare sulle zone spaccate aiuta la pelle a rigenerarsi più in fretta e allevia al contempo il dolore. Un buon modo per provare sollievo e per aiutare la pelle proprio nelle zone più critiche. Se mescolato a dell’olio può diventare anche una crema da tenere addosso per una decina di minuti.

Grazie a questi rimedi naturali e semplicissimi da realizzare si potrà godere di una pelle delle mani più idratata e in salute.