Tommaso Zorzi beccato, di nuovo, con Tommaso Stanziani: “La nuova fiamma”

Tommaso Zorzi è stata paparazzato ancora una volta con Tommaso Stanziani di Amici 20. Tra loro è nato un amore? Il gossip ha invaso il web.

Tommaso Zorzi è ancora una volta al centro del gossip! L’opinionista dell’Isola dei Famosi è stato paparazzato, ancora una volta, al fianco di Tommaso Stanziani di Amici 20. Stanziani, come anticipato, ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi come ballerino e la sua eliminazione dal programma ha causato non poche polemiche.

Il ballerino però, oltre ad aver fatto colpo nel cuore del pubblico del piccolo schermo, sembrerebbe aver colpito anche il vincitore del Grande Fratello Vip. Tant’è che il settimanale Chi li ha immortalati ancora una volta mano nella mano ed intenti a scambiarsi qualche coccola. Tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani è nato l’amore?

Tommaso Stanziani e Tommaso Zorzi nuova coppia? Il gossip impazza

Tommaso Zorzi, che di recente ha criticato Angela Melillo all’Isola dei Famosi, è stato immortalato al fianco di Tommaso Stanziani e tra i due, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che trovate in fondo all’articolo, sembra esserci davvero una grossa intesa. Tant’è che il settimanale è convinto che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Stanzani, chi è il ballerino di Amici: età, altezza, carriera e vita privata

“L’opinionista de L’Isola dei famosi sorpreso con la sua nuova fiamma“ si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Se non è già un amore “verissimo”, perlomeno quello fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è davvero uno slancio “verissimo” prosegue l’articolo e non è un caso che citi più volte il nome del programma condotto il sabato pomeriggio da Silvia Toffanin. Ecco perché: “Eh già, perché galeotto fu il post che annunciava la partecipazione del ballerino di Amici al programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin” spiega la giornalista Azzurra Della Penna.

“Sabato Stanzani raggiunge Zorzi a Milano” prosegue l’articolo. “I due trascorrono insieme una giornata di magnifico e raro sole meneghino fra i giardini di via Palestro e lo shopping in centro. Tommy & Tommy vengono sorpresi da “Chi” mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli” continua la giornalista. “Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?”

PHOTO | Esclusiva di Tommaso su CHI con Tommaso Stanzani pic.twitter.com/PshHrrZLcQ — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) May 12, 2021

Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio su Tommaso Stanziani sul suo profilo Instagram, rivelando che fa parte della sua vita privata e deciderà di parlare del loro rapporto con i suoi fedeli sostenitori soltanto quando sarà certo che tra loro ci sia qualcosa di stabile.