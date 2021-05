Fulmini e saette all’Isola dei Famosi: violenta lite tra Fariba, Cerioli e Valentina

Fulmini e saette all’Isola dei Famosi 2021: scoppia una violenta lite tra Fariba Tehrani, Andrea Cerioli e Valentina Persia.

La tranquillità, all’Isola dei Famosi 2021, dura il tempo di mangiare la torta di compleanno di Andrea Cerioli. A causa dell’acqua dolce, infatti, sull’Isola, sono volati fulmini e saette. Tutto è accaduto per l’acqua dolce usata da Fariba Tehrani per cucinare. Secondo Andrea Cerioli, la mamma di Giulia Salemi, avrebbe usato troppa acqua dolce per cucinare. Un’osservazione che non è stata affatto gradita dalla Tehrani che si è difeso scatenando anche la reazione di Valentina Persia.

La comica non ha mai nascosto di non avere molta simpatia per Fariba considerandola una persona che crea tensioni tra i naufraghi. La Persia, così, in preda alla rabbia, ha perso letteralmente la pazienza.

Valentina Persia e Andrea Cerioli contro Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi: “Hai rotto, devi uscire”

Andrea Cerioli critica Fariba Tehrani per l’utilizzo che fa dell’acqua dolce. Secondo l’ex tronista, usando acqua dolce per cucinare si toglie la possibilità ad altri di poterla bere. Fariba, di fronte alle parole di Cerioli, si difende sottolineando di essere attaccata per qualsiasi cosa.

“Ha un brutto atteggiamento, è maleducata…e soprattutto lei non discute se non ci sono le telecamere davanti. Porta le persone allo sfinimento, tira fuori il peggio”, ha detto l’ex tronista puntualizzando di non tollerare il modo di fare della mamma di Giulia Salemi che ha ammesso l’errore commento dalla mamma.

A sostenere la tesi di Andrea Cerioli è Valentina Persia, accusata dalla mamma di Giulia Salemi di aver parlato male di lei alle sue spalle. La comica nega l’accusa di Fariba la quale, tuttavia, appare convinta di ciò che dice. Stanca di dover dare spiegazioni e di dover discutere continuamente, la Persia ha perso letteralmente la pazienza augurandosi che il pubblico mandi a casa la Tehrani con il televoto.

“Tu senti quello che ti pare. Hai rotto il c***o devi uscire! Sei una persona cattiva dentro”, ha ammesso la Persia aggiungendo che, qualora non dovesse perdere la sfida al televoto con Miryea Stabile, la nominerà. Il clima, dunque, in Honduras, in vista della finalissima, è sempre più infuocato.

Tra Fariba e Miryea, dunque, chi perderà la sfida al televoto?