Fariba Tehrani, il terribile periodo vissuto con Giulia Salemi: struggente confessione

Fariba Tehrani si è lasciata andare ad una dolorosa confessione in merito al suo rapporto con la figlia Giulia Salemi.

Fariba Tehrani è sempre apparsa al grande pubblico come una donna molto determinata, forte, che sa decisamente il fatto suo, ma la concorrente di Ilary Blasi nelle scorse ore ha dato un assaggio ai telespettatori della sua vera essenza. Una donna molto forte sì, ma che al tempo stesso ha sofferto tanto.

La concorrente dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare con i suoi compagni di viaggio ad una struggente confessione sul rapporto con Giulia Salemi. Rapporto che purtroppo non è sempre stato dei migliori in quanto oggi le due sono profondamente legate, ma un tempo le cose non andavano affatto bene e la Tehrani preferisce non pensare più a quei brutti momenti che hanno trascorso e concentrarsi soltanto sul futuro ma una parte di lei sente il bisogno di condividere, anche se non è del tutto pronta, tutto il dolore provato nel corso di questi anni.

Fariba Tehrani ha fatto una dolorosa confessione all’Isola dei Famosi mostrando al grande pubblico, e agli altri naufraghi, un lato totalmente inedito della sua personalità.

Giulia Salemi e il rapporto con Fariba Tehrani: la dolorosa confessione spiazza tutti

La mamma di Giulia Salemi ha parlato del rapporto che ha con sua figlia, specificando che nonostante lei la ami più della sua vita purtroppo non è stato sempre tutto rose e fiore e che hanno trascorso i loro momenti difficili ma che sono riusciti a superarli.

“Amo tantissimo mia figlia, abbiamo un bel rapporto” ha subito messo in chiaro la concorrente di Ilary Blasi. “Se sono sempre stata come una sua amica? Il mio rapporto con lei è stato duro“ ha poi confidato senza troppi giri di parole. “Nel suo periodo di infanzia era il periodo di separazione” ha rivelato come riporta il portale Biccy. “Dopo sono diventata una mamma amica, ma aveva superato i 18 anni. C’è stato un periodo terribile che non voglio nemmeno raccontare“ ha poi faticato a raccontare. “Diciamo che è stata una separazione sofferta. Non è stato semplice per nessuno. Nemmeno Giulia l’ha affrontata bene” ha poi concluso per prendersi un momento per stare lontana dalle telecamere perché ha fatto fatica a trattenere le lacrime per poi ritornare a parlare dell’argomento poco dopo.

“Ok che è stato bello raccontarmi. Però non mi piace piangere così“ ha confidato Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi, che ieri è stata difesa da Elettra Lamborghini durante il corso della diretta. “Magari in un libro, sto scrivendo piccole pagine. Un domani forse dirò tutto. Non voglio rovinarvi le giornate con io che piango“ ha poi continuato. “Ho preferito smettere di raccontare. Valentina e Andrea raccontavano il loro passato in maniera forte, io no, ho pianto e non mi piaccio così“ ha ammesso mostrando per la prima volta le sue fragilità. “No, non mi piace quando faccio così. Ho raccontato qualcosa separatamente a qualcuno, ma non sono pronta per farlo a tutti“ ha dichiarato. “Devo lavorare ancora su di me. Quando sarò forte racconterò tutto, non sono così forte, è apparenza ragazzi“ ha poi concluso. “Pubblicamente non mi piace mostrarmi fragile. In piazza mi vergogno ancora troppo a dire certe cose e farmi vedere in quello stato. Piangere è segno di forza e non debolezza, però ora non mi sento del tutto forte” ha aggiunto.

Fariba Tehrani si è mostrata senza filtri all’Isola e il pubblico del piccolo schermo non ha potuto fare a meno di apprezzare questo suo lato, così fragile ma al tempo stesso così vero.