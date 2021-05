Ex tronista massacra i naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Ma chi li conosce”

Il cast dell’Isola dei Famosi è stata criticato da un ex tronista di Uomini e Donne che non le ha mandate a dire sui naufraghi della Blasi.

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi sembrerebbe non aver affatto raggiunto il consenso del pubblico in cui tanto si sperava. Pubblico che era al settimo cielo per il ritorno del programma, che ha trascorso qualche anno in panchina, ma che purtroppo ha giudicato lo show noioso e giù di corda, incolpando il cast scelto per questo scarso successo. “Colpevole” di non riuscire a creare dinamiche interessanti, che li spingano a continuare con la messa in onda.

Dello stesso parere sembra essere anche Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, affermando che i naufraghi scelti dalla produzione di Ilary Blasi non sarebbero nemmeno così famosi. In quanto lui, fatta eccezione per Andrea Cerioli, non conoscerebbe nessuno dei concorrenti scelti.

Lorenzo Riccardi ha stroncato il cast dell’Isola dei Famosi, non mandandole di certo a dire.

Lorenzo Riccardi si scaglia contro il cast dell’Isola dei Famosi e poi si candida come concorrente

Lorenzo Riccardi ha fatto affermato di conoscere unicamente Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, affermando che è l’unico ad avere una certa popolarità contrariamente ad alcuni personaggi che sarebbero stati scelti soltanto perché imparentati con qualcuno di famoso.

“Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui, è buono come il pane ed è famoso, al contrario di altri” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne ai microfoni di Non succederà più. “Là dentro c’è gente che è famosa solo per aver fatto una pubblicità o per essere figlio di un famoso“ ha poi proseguito facendo probabilmente riferimento ad Akash Kumar e Ignazio Moser, visto che lui è il figlio del noto sportivo.

“A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu“ ha proseguito ribadendo ancora una volta tale concetto. “Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast“ ha poi dichiarato, non andandoci di certo leggero. “Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa“ ha concluso per poi candidarsi personalmente sia il Grande Fratello Vip che all’Isola dei Famosi.

“Sarei molto felice di partecipare al GF Vip. Spero tanto mi facciano partecipare” ha poi confidato speranzoso. “I telespettatori si farebbero due sane risate“ ha poi aggiunto. “E non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria” ha poi concluso passando anche per l’Honduras. “Proverò a partecipare a L’Isola dei Famosi. Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono“.

Stasera una nuova puntata! Che cosa accadrà? Chi resterà e chi andrà via? Chi sarà il secondo finalista dell’Isola?

Lorenzo Riccardi si è scagliato contro l’Isola dei Famosi. O meglio contro i suoi concorrenti, tessendo le lodi soltanto di Andrea Cerioli, che è stato eletto dal pubblico come primo finalista.