Isola dei Famosi, Andrea Cerioli primo finalista festeggia così

L’Isola dei Famosi ha il suo primo finalista: Andrea Cerioli. L’ex concorrente di Uomini e Donne ha festeggiato così.

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che ha segnato l’ingresso di Ilary Blasi nel format, sta per giungere a conclusione e ieri sera il pubblico da casa ha avuto modo, dopo una prova che ha sfidato le abilità dei naufraghi, di votare il primo finalista. Ad avere la meglio è stato Andrea Cerioli che è riuscito a sbaragliare la concorrente, ottenendo la preferenza dei telespettatori.

Una preferenza importante che gli ha dato pieno accesso alla finale del 7 giugno, ma come ha festeggiato l’ex tronista di Uomini e Donne questo importante traguardo? Andrea, grazie alla produzione, ha organizzato una vera e propria festa, unendo la vittoria al televoto ai festeggiamenti per il suo compleanno perché destino vuole che allo scoccare della mezzanotte abbia compiuto 32 anni.

Andrea Cerioli è il primo finalista dell’Isola dei Famosi ed ecco come ha festeggiato con i suoi compagni di viaggio.

Andrea Cerioli: il pubblico gli “regala” la finale all’Isola dei Famosi

Andrea Cerioli, negli scorsi giorni, aveva chiesto alla produzione di poter ricevere, durante il giorno del suo compleanno, da vero emiliano, delle piadine da poter offrire a tutti i suoi compagni di viaggio e loro hanno assecondato questa sua richiesta facendogliele recapitare durante il corso della diretta. Una diretta ricca di soddisfazioni visto che lui è stato eletto dal pubblico, quindi soddisfazione doppia, come primo finalista dell’Isola dei Famosi.

Un compleanno sicuramente da non dimenticare quello trascorso da Andrea, che ieri ha avuto anche modo di poter parlare con Arianna Cirrincione, la sua fidanzata, che gli ha sottolineato come stia proseguendo a gonfie vele questa sua esperienza in Honduras che nonostante sia partita un po’ sotto tono è riuscito ugualmente a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, ma sarà abbastanza per potersi portare a casa anche il titolo di vincitore? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che ormai è dietro le porte.

Parte ufficialmente la corsa per la vittoria: rivedi su Mediaset Infinity la nuova puntata di #Isola 💥👇https://t.co/TwWAC8pLwe — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) May 22, 2021

Quest’anno il compleanno di Andrea Cerioli, festeggiato in maniera un po’ inusuale, resterà comunque impresso nel suo cuore e nella sua mente per sempre.