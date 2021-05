Le unghie arcobaleno sono troppo da ragazzine? Forse, ma i colori pastello possono essere utilizzati con grande eleganza anche per manicure discrete adatte a donne adulte. Il segreto è saper dosare i colori con intelligenza!

I colori pastello sono state un vero e proprio must di questa primavera 2021 e, dopo essersi impossessati del nostro guardaroba sono arrivati, infine, anche sulle unghie.

Dal momento che le unghie full color sono piuttosto impegnative e probabilmente adatte davvero a ragazze molto giovani, le appassionate di nail art stanno sperimentando per trovare soluzioni nuove e originali.

Dalla Russia è arrivata probabilmente l’idea geniale, che riesce a coniugare i colori in top tendenza alla discrezione dei colori nude e alla raffinatezza delle piccole creazioni grafiche realizzate a mano libere dalle nail artist più esperte.

Il risultato? Una manicure perfetta per tutte le età!

Ecco perché le Unghie Arcobaleno non sono necessariamente infantili

L’abbinamento di colori pastello e tonalità nude è lo stratagemma perfetto per realizzare una manicure discreta e non troppo impegnativa dal punto di vista cromatico.

Per questo motivo si è diffusa a macchia d’olio la tendenza a creare piccole strisce di colori pastello sui margini superiori delle unghie.

Le manicure che avevamo visto finora però preferivano soluzioni composte e ordinate, praticamente identiche per ogni unghia: la leggerezza dei colori pastello veniva così compensata da un assoluto rigore formale in grado di riportare l’intera manicure all’ordine.

Non erano state in molte però le nail artist ad aver pensato di realizzare decorazioni a mano libera non geometriche, ma dalle linee sinuose e differenti per ogni unghia.

L’idea è venuta a una nail artist russa che ha applicato questa tecnica a lunghissime unghie ricostruite che le hanno dato un’ampia tavolozza per sbizzarrirsi con forme e colori.

Della manicure sono state create due versioni: la prima più coerente e strutturata, con precise pennellate di smalto color pastello solo sulla parte superiore delle unghie, e una seconda più creativa, con tratti di colore che si dispongono lungo tutta l’unghia.

Questo modo di portare le unghie arcobaleno può essere considerato a tutti gli effetti un’alternativa valida per tutte le ragazze e le donne che si sentono troppo mature per una manicure in cui si dipinge completamente ogni unghia di un colore differente.

Inoltre, anche se in questa versione si vedono le unghie arcobaleno realizzate su unghie finte molto lunghe, sarà molto semplice adattare la manicure anche a unghie più corte, semplicemente cambiando e riorganizzando la disposizione dei tratti di colore.